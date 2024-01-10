Три категорії товарів в Україні здорожчають на 5-7%: що вплине на ціни

Є певні фактори

Протягом зимового періоду більшість продуктів в нашій країні зростають у вартості. На ціноутворення впливають низка факторів, зокрема сезонність.

Протягом січня-лютого цього року є ймовірність, що ціни на молочну продукцію, м'ясні вироби та овочеві культури зростуть на 5-7%. Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі УНН.

За його словами, в Україні немає фактора, через що здорожчання може бути різким та великим.

"Різкого підняття цін (на продукти — ред.) не буде, тому що фактів, які б призвели до зростання цін, наразі немає. Інфляція контрольована. Єдине, що може частково відобразитися на цінах, це курс гривні до долара", — сказав Марчук.

Окрім того, вартість також залежить від курсоутворення та його впливу на імпортну продукцію. Однак в Україні немає обставин, через що відбуватиметься великий ріст цін.

"Хіба що фактор сезонності: складання та зберігання овочів, електроенергія. У середньому, протягом січня-лютого, передбачається зростання цін на не більше ніж 5-7%", — пояснює заступник голови.

Він зауважив на тому, що українцям варто готуватись до нових цін на овочі, молоко та м'ясну продукцію. Це відбуватиметься, переважно, через сезонний фактор та іноді великий дефіцит на продукцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на популярний овоч в Україні виросла на 70%.