Три категории товаров в Украине подорожают на 5-7%: что повлияет на цены

Есть определенные факторы

В течение зимнего периода большинство продуктов в нашей стране растут в цене. На ценообразование влияют ряд факторов, в том числе сезонность.

В январе-феврале этого года есть вероятность, что цены на молочную продукцию, мясные изделия и овощные культуры вырастут на 5-7%. Такой прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в Украине нет фактора, из-за чего удорожание может быть резким и большим.

"Резкого поднятия цен (на продукты — ред.) не будет, потому что фактов, приведших к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару ", — сказал Марчук.

Кроме того, стоимость зависит от курсообразования и его влияния на импортную продукцию. Однако в Украине нет обстоятельств, из-за чего произойдет большой рост цен.

"Разве что фактор сезонности: сборка и хранение овощей, электроэнергия. В среднем, в течение января-февраля, предполагается рост цен на не более 5-7%", — объясняет зампредседателя.

Он отметил, что украинцам стоит готовиться к новым ценам на овощи, молоко и мясную продукцию. Это будет происходить преимущественно из-за сезонного фактора и иногда большого дефицита на продукцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на популярный овощ в Украине выросла на 70%.