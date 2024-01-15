Ціна б'є рекорди: чи будуть дорожчати яблука в Україні надалі

Експерти дали невтішний прогноз

Вартість яблука нашій країні продовжує рости й б'є нові цінові рекорди. За словами фахівців, варто готуватись до майбутнього здорожчання через низку факторів.

Як кажуть аналітики проєкту EastFruit, наразі вартість якісного яблука, що надходить у продаж від господарств, коливається в межах від мінімальних 14 до максимальних 22 гривні. Ціноутворення залежить від якості, сорту та обсягу партії пропонованої продукції, а також на нього впливає активізація попиту, здорожчання яблука в інших країнах та велика кількість неякісної продукції.

За словами фахівців, першою причиною здорожчання фрукта стала помітна активізація торгово-закупівельної діяльності.

"Якщо тижнем раніше попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій", — мовиться на сайті.

Другий чинник, який може вплинути на коливання, це те, що сьогодні ціна яблук в Україні є чи не найнижчою серед усіх аналізованих країн регіону моніторингу проєкту EastFruit. Це може призвести до подальшого росту вартості, бо, ймовірно, у нашу країну буде поступати імпорт.

Окрім того, є ще третя обставина — висока кількість неякісної продукції.

"Багато садівників наразі пропонують до продажу переважно продукцію, якість якої почала погіршуватися внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко вони планують продавати не раніше початку весни", — пояснюють аналітики.

Як резюмували в проєкті, наразі яблуко на 50% дорожче, аніж в аналогічний період 2023 року і ціни продовжують бити рекорди порівняно з минулими 5 сезонами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на популярний овоч в Україні виросла на 70%.