На 35 гривень: в Україні після свят різко подорожчали два популярні овочі

Стали відомі актуальні ціни у супермаркетах

У січні у великих українських супермаркетах подорожчала низка продуктів, серед яких опинилися також огірки та болгарський перець. Стали відомі актуальні ціни на ці овочі.

За даними сайту Мінфін, найбільше змінилися ціни на огірки. Один із видів всього за місяць став дорожчим на 36 гривень.

Ціни на болгарський перець у супермаркетах

У січні вартість одного кілограма болгарського перцю зросла із 159,68 до 170,70. Таким чином, овоч подорожчав на 11,02. Варто додати, що ціни на перець підвищуються з кожним місяцем із вересня 2023 року.

Ціни на огірки в супермаркетах

У період із грудня по січень злетіли ціни на гладкі огірки. Нині їх продають по 116,93.

Тим часом довгоплідні огірки змінилися у вартості зі 113,18 до 149 гривень. Різниця у ціні склала 35,82.

Гладкі та довгоплодні огірки дорожчають із листопада 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дорожчають овочі борщового набору. Рекордсменом зростання цін стала картопля. При цьому експерти зазначають, що вартість деяких овочів ще зросте.