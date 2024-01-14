На 35 гривен: в Украине после праздников резко подорожали два популярных овоща

Стали известны актуальные цены в супермаркетах

В январе в крупных украинских супермаркетах подорожал ряд продуктов, в числе которых оказались также огурцы и болгарский перец. Стали известны актуальные цены на эти овощи.

По данным сайта Минфин, больше всего изменились цены на огурцы. Один из видов всего за месяц стал дороже на 36 гривен.

Цены на болгарский перец в супермаркетах

В январе стоимость одного килограмма болгарского перца выросла со 159,68 до 170,70. Таким образом, овощ подорожал на 11,02. Стоить добавить, что цены на перец повышаются с каждым месяцем с сентября 2023 года.

Цены на огурцы в супермаркетах

В период с декабря по январь взлетели цены на гладкие огурцы. Сейчас их продают по 116,93.

Тем временем длинноплодные огурцы изменились в стоимости со 113,18 до 149 гривен. Разница в цене составила 35,82.

Гладкие и длинноплодные огурцы дорожают с ноября 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине дорожают овощи борщевого набора. Рекордсменом по росту цен стал картофель. При этом, эксперты отмечают, что стоимость некоторых овощей еще вырастет.