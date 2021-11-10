"Паровозик": у Дніпрі безглуздо зіткнулися одразу чотири машини (відео моменту)

В області майже на 20% збільшилася кількість аварій.

У Дніпрі на вулиці Набережна Заводська зіткнулися одразу чотири автомобілі.

Відео аварії розмістив Телеграм-канал "Дніпро-оперативний".

На кадрах з камери видно, що водій останнього авто Lanos врізався в Renault, той в KIA, а KIA в Hyndai. У коментарях до відео припустили, що причиною ДТП могло стати недотримання дистанції між транспортними засобами.

Обійшлося без серйозних травм.

Нагадаємо, що дистанція між транспортними засобами чітко не регламентована в ПДР і має бути безпечною з урахуванням трафіку на дорозі, швидкості руху та стану машини.

У Дніпропетровській області, згідно з поліцейською статистикою, за перші дев’ять місяців цього року спостерігається збільшення кількості аварій у порівнянні з попереднім майже на 20% (на більш ніж 1,5 тисячі випадків). При цьому кількість ДТП із травмованими та загиблими зменшилась.

Раніше " Телеграф " писав, що у Дніпрі водій врізався у стовп, а потім накинувся на патрульного з кулаками.

Також у місті не впорався з керуванням водій маршрутки — її "закружляло" на Амурському мосту. Момент інциденту влучив у відео.