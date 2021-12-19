У Дніпропетровській області на шахті травмувалися троє гірників: що відомо про їх стан

Трагедія сталася під час виїмки вугілля через розрив кріплення ланцюга на комбайні

У Дніпропетровській області троє гірників отримали травми на шахті "Дніпровська", яка знаходиться у місті Тернівка. Нещасний випадок трапився під землею.

Як передають на сторінці ДТЕК Дніпровського шахтоуправління, інцидент стався зранку у суботу, 18 грудня.

Зазначається, що гірники отримали травми внаслідок розриву кріплення тягового ланцюга видобувного комбайна, коли відбувалася виїмка вугілля. Трьох чоловіків, які працювали у лаві номер 1101 дістали на поверхню живими, надали першу медичну допомогу та доправили у Павлоградську лікарню.

Шахта знаходиться у місті Тернівка

Про стан робітників відомо, що двоє чоловіків знаходяться у реанімаційному відділенні. Одному було проведено операцію на руці, а інших знаходиться на загальному медикаментозному лікуванні. Щодо третього постраждалого — його направили у Дніпропетровську обласну лікарню, де провели операцію на обличчі. Стан останнього працівника оцінюють як стабільно важкий, але перебуває чоловік у свідомості.

Обставини нещасного випадку на шахті "Дніпровська" з’ясовує спеціально створена комісія.

Нагадаємо, що за минулу добу був ще один трагічний випадок з гірником на шахті "Надія" у Львівській області — на глибині понад пів кілометра обвалилася порода, внаслідок чого загинув один шахтар.