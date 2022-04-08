Життя перемагає: на тлі паніки у Дніпрі побачили добрий знак для українців

Окупантам не вдасться зіпсувати нам життя

Станом на початок квітня до Дніпропетровської області почали повертатися лелеки, і це добрий знак на тлі галасу, викликаного рекомендацією мера Дніпра Бориса Філатова виїжджати з обласного центру.

Про це вранці 8 квітня висловився керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нашу область після зимівлі прилетіли перші лелеки. Поки небагато. Але за кілька тижнів стане більше. Тямущі люди кажуть, що у нас оселяються кілька сотень цих птахів. Вони полюбляють долини Орілі та Самари", — наголосив чиновник.

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"Лелеки — класний знак, як на мене. Бо всупереч бажанню орків спаскудити наше життя, життя все одно перемагає! Все буде Україна!", — додав Резніченко.

Нагадаємо, що кілька днів тому колишній головнокомандувач НАТО заявив, що Дніпро може стати однією з цілей російських військових в Україні.

А напередодні мер Борис Філатов порекомендував людям не поспішати повертатися до Дніпра, а тим, хто евакуювався до міста з "горючих" точок, — їхати далі у бік західних областей. Сумарно все це викликало досить напружені настрої в регіоні.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі всього цього Філатов намагався заспокоїти дніпрян поясненнями, що під час війни жінкам, дітям й старим просто краще побути в спокійніших місцях.