Дніпропетровщина під вогнем ворога: за ніч росіяни вбили та поранили десятки людей (фото)

Семеро людей отримали тяжкі поранення, за їхнє життя борються лікарі

Нікопольський район вже кілька тижнів поспіль знаходиться під прицільним артилерійським вогнем, і лише напередодні пережив один із найпотужніших обстрілів. Проте ніч на 10 серпня стала ще трагічнішою, адже одразу у двох населених пунктах загинуло 11 людей. Ще 13 було поранено, частина постраждалих перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Інформацію про трагедію повідомили представники місцевої влади – керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Відомо, що росіяни прицільно обстрілювали житлові квартали Марганця та Вищетарасівки, використовуючи системи "Град".

За попередніми даними, на Нікопольщині було випущено до 80 реактивних снарядів, які і стали причиною такої значної кількості жертв.

Марганець та Вищетарасівка обстрілювалися з протилежного берега Дніпра.

Зруйновано житлові будинки — як приватні, так і багатоквартирні, під обстріл потрапили навіть школи, деякі будинки зяють не лише порожніми вікнами, а й додатковою "вентиляцією" через отвори від боєприпасів.

Основний удар припав на Марганець. Тут загинуло десятеро людей. Поранення отримали 11 місцевих жителів, усі, крім одного, перебувають у лікарні. Семеро з них, зазначає Валентин Резніченко, знаходяться у тяжкому стані.

Під вогонь ворожої арти потрапило понад два десятки багатоповерхових будинків, а також безліч мирної інфраструктури — це і ЦНАП, і палац культури, і кілька шкіл. Також росіяни стріляли по міськраді, гуртожитку та іншим будинкам.

У Вищетарасівці російські окупанти зруйнували під час обстрілів один із приватних будинків, його господиня, яка знаходилася всередині, загинула. Також постраждала подружня пара, жінка із травмами середньої тяжкості перебуває під наглядом лікарів. Чоловіку дозволили проходити лікування вдома.

Окупанти обстріляли щонайменше 11 житлових будинків, а також пошкодили газопроводи. Близько тисячі місцевих жителів залишились без доступу до газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни спробували атакувати Вінницьку область. На щастя, засоби ППО відпрацювали на всі сто, проте з’ясувалися деякі подробиці щодо ракет, які використовуються росіянами.

Крім цього, ми писали про страшну провокацію, яку ворог влаштував в окупованому Енергодарі. Для створення чергової пропагандистської картинки загарбники самі обстріляли територію ЗАЕС.