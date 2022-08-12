Багатостраждальний Марганець знову обстріляли, серед поранених дитина (фото)

Противник навіть не намагається вдавати, що не б’є по мирній інфраструктурі

Котрий день поспіль Нікопольський район на Дніпропетровщині опиняється під шквальним вогнем російської артилерії. У ніч з 11 на 12 серпня окупанти вдарили по Марганцю, Нікополю та деяких населених пунктах Криворізького району. Є значні руйнування мирної інфраструктури та постраждалі. Обстріл ведеться з протилежного берега Дніпра, де на окупованій Херсонщині розташували свої вогневі точки ворожі солдати.

Інформація про обстріл була подана керівником Дніпропетровської обласної ради Миколою Лукашуком та головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Як зазначають чиновники, летальні випадки минулої ночі не зареєстровані, проте під час обстрілів постраждав неповнолітній.

Найбільше дісталося багатостраждальному Марганцю, в якому нещодавно під час атаки росіян загинуло понад десять людей. Цього разу по місту випустили близько чотирьох десятків снарядів із "Градів". Є троє постраждалих, одному з них 12 років. Поранений хлопчик перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

П’ятиповерхівці не пощастило

Один із "прильотів" у приватний будинок

Також у Марганці частково зруйновано п’ятиповерхівку, ще кілька багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень. "Прилетіло" і до двох приватних будинків, місцевих магазину та кафе, постраждали друкарня, один із заводів і кілька гаражів.

Ось такий "декор" росіяни влаштували українському будинку

Ворог б’є по мирній інфраструктурі, навіть не ховаючись

По Нікополю вдарили десятьма снарядами, через що постраждали чотири приватні будинки та одне легкове авто. Згідно з попередньою інформацією, немає ні постраждалих, ні загиблих.

Між Нікополем та Марганцем – всього 27 кілометрів дорожніх шляхів.

У Криворізькому районі вже стандартно під вогонь потрапила частина Зеленодольської ОТГ та село Велика Костромка. Зазначається, що удару було завдано із систем "Ураган". Пошкоджено три житлові будинки, а також літня кухня. На щастя, цей обстріл також обійшовся без жертв.

Нагадаємо, що буквально днями Нікополь пережив один із найсильніших обстрілів з початку російсько-української війни. Містом було випущено більше сотні артилерійських снарядів, якими били по мирній інфраструктурі.

У Марганці ж, який обстріляли на день пізніше, після страшного удару 10 серпня в лікарні померло ще кілька людей, які отримали серйозні поранення.