Новий рівень боротьби за екологію: міністр записав звернення, стоячи по коліна у воді (відео)

Глобальне потепління найсильніше вдарить по тихоокеанських країнах.

Влада острівної держави Тувалу як ніхто інший стурбована глобальними змінами клімату на нашій планеті. Більшість островів тихоокеанської держави перебуває лише за кілька метрів над рівнем моря, тому подальше його підвищення може призвести до того, що країна просто піде під воду. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, глава МЗС Тувалу записав оригінальне звернення до членів кліматичної конференції ООН, яка відбувається у Глазго.

Як помітно на фото, що оприлюднене пресслужбою відомства, міністр Саймон Кофе записав звернення біля трибуни, встановленої прямо в морі.

При цьому сам він стояв по коліна у воді, одягнений у костюм та шорти.

У своєму зверненні для учасників саміту він нагадав, що саме тихоокеанські держави можуть зіткнутися з найбільшими загрозами через танення льодовиків та глобальне потепління.

Звернення було записано на березі острова Фонгафале, який піднімається над рівнем моря лише на 3-5 метрів, при цьому кліматологи очікують, що до кінця століття рівень моря підніметься на 1,5 метра.

Виступ міністра буде показано на саміті COP26 у вівторок, 9 листопада.

Тувалу на карті світу

Як повідомлялося раніше, через проблеми з потеплінням серйозні зміни можуть незабаром відбутися у судноплавній галузі. Через вимогу знизити обсяги викидів, кораблі можуть повернутися до практики використання вітрил. Деякі виробники почнуть тестувати свої напрацювання вже 2022 року.