Російський спортсмен поскаржився на стрес і тиск через санкції

Гімнаст розповів, що труднощі його загартовують

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Артур Далалоян прокоментував санкції міжнародних федерацій щодо російських спортсменів, які були накладені через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Відповідний коментар Далалояна доступний на Р-Спорт.

Спортсмен заявив, що розуміє, через що росіян не допускають до міжнародних змагань. За його словами, російські атлети вже кілька років перебувають у стресі й під жорстким тиском і з цим треба щось робити. Те, що відбувається, він назвав "складним часом".

"Не можу сказати, що все, що відбувається, вбиває в мені мотивацію. Я чітко розумію, заради чого і для чого це все. Російські спортсмени вже кілька років перебувають у стресі й під жорстким тиском. І ставлення з боку Міжнародного олімпійського комітету, і обмеження, і санкції, позбавлення прапора, позбавлення гімну.

Насправді це все погано. З цим треба щось робити. Так, зараз складний час, але колись це все має закінчитися, а російські спортсмени знову мають виходити на змагання із прапором та гімном, бути нарівні з рештою.

Мотивацію це не вбиває, я люблю всім серцем те, що роблю. Люблю спорт, люблю конкуренцію. Це все всередині мене. Труднощі, навпаки, гартують, надають ще більше спортивного азарту. Це не просто слова", – заявив Далалоян.

Раніше Фонд гімнастичної етики (GEF) дискваліфікував російського спортсмена Івана Куляка на рік за демонстрацію літери Z на церемонії нагородження у Катарі. У росії назвали Куляка справжнім чоловіком.