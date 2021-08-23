Гороскоп на 24 серпня: Рибам небезпечно ховатися за чужою спиною, а Близнюкам — спілкуватися з лукавими людьми
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Астрологічний прогноз на вівторок, 24 серпня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 24 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Прийшов час для мрій. Ідеальний час для знайомства з новою людиною. У другій половині дня краще побути на самоті.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Цей день для багатьох пройде на гребені успіху. Везінню посприяють колишні заслуги чи реалізація правильних цілей.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
У навколишніх людей може бути багато фальші. Довіряти кожному зустрічному не рекомендується. Якщо немає можливості уникнути розмови з неприємною особистістю, доведеться діяти дуже обережно.
Рак (22 червня — 22 липня)
День ідеально підходить для спілкування з друзями. Щоб підняти собі настрій, варто зайнятися улюбленим хобі.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Все відбувається так, як має відбуватися. У конфліктних ситуаціях потрібно проявити терпіння.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
У любові зірки можуть влаштувати вам перевірку на міцність. Нехай справи відійдуть на другий план.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Настає прекрасна пора для нових знайомств, романтики, побачень. Вечір корисно провести в колі сім’ї. Що до фінансової удачі, то вона також буде поруч.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Прийшов час діяти, а не чекати біля моря погоди. Будьте самодостатніми і обережними в цей день.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Зірки і планети зроблять вас більш вразливими, м’якими, чутливими. Вони також підвищать вашу емпатію, що допоможе краще розуміти, коли вам брешуть. Намагайтеся менше спілкуватися з неврівноваженими людьми.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Для вас настає вдалий час в сфері фінансів. Також астрологи відзначають, що багатьом вдасться вирішити юридичні проблеми. Цей день буде успішним для представників творчих професій.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Вас чекає удача в справах і в любові. Увечері можлива приємна зустріч або візит старого знайомого. На роботі потрібна оптимізація процесу виконання завдань. Не варто відволікатися на щось стороннє. Прокрастинація сильно позначиться на результаті.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Зірки радять не соромитися своїх проблем. Небезпечно ховатися за чужу спину: вам можуть приписати подвійні стандарти або неіснуючі гріхи.
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