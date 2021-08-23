Астрологічний прогноз на вівторок, 24 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 24 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Прийшов час для мрій. Ідеальний час для знайомства з новою людиною. У другій половині дня краще побути на самоті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день для багатьох пройде на гребені успіху. Везінню посприяють колишні заслуги чи реалізація правильних цілей.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У навколишніх людей може бути багато фальші. Довіряти кожному зустрічному не рекомендується. Якщо немає можливості уникнути розмови з неприємною особистістю, доведеться діяти дуже обережно.

Рак (22 червня — 22 липня)

День ідеально підходить для спілкування з друзями. Щоб підняти собі настрій, варто зайнятися улюбленим хобі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Все відбувається так, як має відбуватися. У конфліктних ситуаціях потрібно проявити терпіння.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У любові зірки можуть влаштувати вам перевірку на міцність. Нехай справи відійдуть на другий план.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Настає прекрасна пора для нових знайомств, романтики, побачень. Вечір корисно провести в колі сім’ї. Що до фінансової удачі, то вона також буде поруч.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Прийшов час діяти, а не чекати біля моря погоди. Будьте самодостатніми і обережними в цей день.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки і планети зроблять вас більш вразливими, м’якими, чутливими. Вони також підвищать вашу емпатію, що допоможе краще розуміти, коли вам брешуть. Намагайтеся менше спілкуватися з неврівноваженими людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для вас настає вдалий час в сфері фінансів. Також астрологи відзначають, що багатьом вдасться вирішити юридичні проблеми. Цей день буде успішним для представників творчих професій.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вас чекає удача в справах і в любові. Увечері можлива приємна зустріч або візит старого знайомого. На роботі потрібна оптимізація процесу виконання завдань. Не варто відволікатися на щось стороннє. Прокрастинація сильно позначиться на результаті.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки радять не соромитися своїх проблем. Небезпечно ховатися за чужу спину: вам можуть приписати подвійні стандарти або неіснуючі гріхи.