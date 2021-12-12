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Гроші люблять рішучих: якому знаку Зодіаку везтиме з фінансами в рік Чорного Тигра-2022

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Зірки назвали щасливчика 2022 року — пощастить із грошима Новина оновлена 12 грудня 2021, 08:13
Зірки назвали щасливчика 2022 року — пощастить із грошима

Терезам варто бути в наступному році трохи ризикованішими

Не за горами 2022 рік, який пройде під покровительством Чорного Водяного Тигра. Астрологи, які раніше назвали найуспішніший знак Зодіаку в любовному плані, розповіли, хто наступного року стане фінансовим щасливцем.

Терезів, які за своєю натурою є рішучими та спритними, доля обдарує безліччю можливостей для зміни свого життя на краще, пише 1001goroskop.

Всі ми знаємо, що гроші люблять тишу. Однак у рік Тигра саме Терезам азартним усміхнеться удача на фінансовій ниві. Зірки та планети рекомендують їм не баритись і менше часу витрачати на довгі коливання.

Чудова порада: частіше користуйтеся власною інтуїцією. Якщо здаватиметься, що справа не вигорить, прислухайтеся до внутрішнього голосу. Навіть у разі невдачі програш не виявиться непосильним. Головне — дивитися на все тверезо та оцінювати ризики.

Раніше "Телеграф" писав, для кого рік Чорного Водяного Тигра виявиться тяжким — поради астрологів, які допоможуть залишатися на плаву трьома знаками Зодіаку.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія #Рік Чорного Водяного Тигра
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