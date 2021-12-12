Гроші люблять рішучих: якому знаку Зодіаку везтиме з фінансами в рік Чорного Тигра-2022
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Терезам варто бути в наступному році трохи ризикованішими
Не за горами 2022 рік, який пройде під покровительством Чорного Водяного Тигра. Астрологи, які раніше назвали найуспішніший знак Зодіаку в любовному плані, розповіли, хто наступного року стане фінансовим щасливцем.
Терезів, які за своєю натурою є рішучими та спритними, доля обдарує безліччю можливостей для зміни свого життя на краще, пише 1001goroskop.
Всі ми знаємо, що гроші люблять тишу. Однак у рік Тигра саме Терезам азартним усміхнеться удача на фінансовій ниві. Зірки та планети рекомендують їм не баритись і менше часу витрачати на довгі коливання.
Чудова порада: частіше користуйтеся власною інтуїцією. Якщо здаватиметься, що справа не вигорить, прислухайтеся до внутрішнього голосу. Навіть у разі невдачі програш не виявиться непосильним. Головне — дивитися на все тверезо та оцінювати ризики.
Раніше "Телеграф" писав, для кого рік Чорного Водяного Тигра виявиться тяжким — поради астрологів, які допоможуть залишатися на плаву трьома знаками Зодіаку.
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