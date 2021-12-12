Деньги любят решительных: какому знаку Зодиака будет везти с финансами в год Черного Тигра-2022
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Весам стоит быть в наступающем году немного рискованнее
Не за горами 2022 год, который пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Астрологи, которые ранее назвали самого удачливого знака Зодиака в любовном плане, рассказали, кто в наступающем году станет финансовым везунчиком.
Весов, которые по своей натуре являются решительными и ловкими, судьба одарит множеством возможностей для изменения своей жизни к лучшему, пишет 1001goroskop.
Всем мы знаем, что деньги любят тишину. Однако в год Тигра именно Весам азартным улыбнется удача на финансовом поприще. Звезды и планеты рекомендуют им не зевать и поменьше времени тратить на долгие колебания.
Отличный совет: почаще пользуйтесь своей собственной интуицией. Если будет казаться, что дело не выгорит, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Даже в случаи неудачи проигрыш не окажется непосильным. Главное — смотреть на все трезво и оценивать риски.
Ранее "Телеграф" писал, для кого год Черного Водяного Тигра окажется тяжелым — советы астрологов, которые помогут оставаться на плаву трем знакам Зодиака.
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