Гороскоп на 1 січня: у Терезів чудовий день для шопінгу, а Тельцям краще забути старі образи
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Астрологічний прогноз цієї суботи
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Ідеальний день, щоб стати трішки добрішими до інших. Настав час забути про образи і піти назустріч примиренню. Діліться позитивом з оточенням.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Зірки та планети перебувають у гармонії, тому Тельцям сьогодні вдасться вирішити справи будь-якої складності. Астрологи радять не перенапружуватись і більше відпочивати.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам астрологи радять забути про брехню та обмани. Час показати світові справжнього себе: щирого, доброго і чуйного. Шопінг краще відкласти на другий день.
Рак (22 червня — 22 липня)
У представниць знаку вдалий день для романтики. Сьогодні більше шансів зустріти свою другу половинку. Чоловікам-Ракам найкраще поставити на перше місце роботу.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Чуйні Леви сьогодні матимуть підтримку нічних світил. Не варто цього дня відмовляти у проханні, інакше великий шанс втратити удачу.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Чудовий день для самоаналізу, роботи над помилками. Дівам сьогодні варто звернути увагу на добрі вчинки. Слідкуйте за словами, щоб не посваритись з родичами.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Нічні світила рекомендують сьогодні звернути особливу увагу боротьбі за досягнення амбітних цілей. Чудовий день для дорогих покупок.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Намагайтеся сьогодні виглядати максимально презентабельно, щоб досягти успіху у справах. Скорпіонам не можна марнувати час.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Чудовий день для розв'язання фінансових питань. Стрільцям сьогодні також буде корисно пройтися магазинами. Зірки допоможуть тим, хто шукає нову роботу, тому в цей день можна не боятися відправляти резюме.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Хороший день у Козерогів для шопінгу, особливо покупки подарунку для коханої людини. Щоб упіймати удачу за хвіст, людям цього знаку Зодіаку варто приділити увагу своїй зовнішності.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям астрологи не радять перенапружуватись на роботі, інакше є ризик переоцінити свої сили та втратити можливості, які сьогодні підкине доля.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Рибам не можна сьогодні виявляти зайву ініціативу. Краще направити свої сили на наведення ладу в оселі.
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