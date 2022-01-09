Гороскоп на 9 січня: Тельцям не можна сумніватися у своїх силах, а Ракам треба уникати лицемірів

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не варто боятися будувати плани на майбутнє. Гарний день для роздумів, релаксації.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям знадобиться витримка, щоб упоратися з поставленими сьогодні завданнями. Не варто сумніватися у своїх силах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Всесвіт цього дня Близнюкам надсилатиме важливі знаки. Позбутися поганих думок допоможе прибирання.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні потрібно уникати любителів попліткувати та лицемірів. Такі люди не приносять нічого корисного у цей світ.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні не бажано відкриватися людям. Астрологи не рекомендують відкладати справи на потім.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні великий ризик виникнення непередбачених ситуацій. Варто зважити всі "за" та "проти", перш ніж приймати якісь кроки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам експерти радять не перезавантажувати себе обов’язками. Великий список справ їх просто втомить.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні Скорпіонам варто боротися з прокрастинацією та перенесенням справ. Можливо, доведеться йти на хитрість заради своєї мрії.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям у цей день можна сміливо виходити із зони комфорту. Сприятливий день для поїздок, нових знайомств, зміни обстановки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У справах може утворитися невеликий хаос. Козерогам варто працювати у компанії з кимось. Це допоможе у розв'язанні проблем.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям потрібно уникати негативних особистостей. Друга половина дня підходить для романтичних пригод.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам астрологи радять не ризикувати. Сьогодні від людей цього знака потрібно більше активності.