Гороскоп на 9 січня: Тельцям не можна сумніватися у своїх силах, а Ракам треба уникати лицемірів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 263
Астрологічний прогноз цієї неділі
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Не варто боятися будувати плани на майбутнє. Гарний день для роздумів, релаксації.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тільцям знадобиться витримка, щоб упоратися з поставленими сьогодні завданнями. Не варто сумніватися у своїх силах.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Всесвіт цього дня Близнюкам надсилатиме важливі знаки. Позбутися поганих думок допоможе прибирання.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам сьогодні потрібно уникати любителів попліткувати та лицемірів. Такі люди не приносять нічого корисного у цей світ.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам сьогодні не бажано відкриватися людям. Астрологи не рекомендують відкладати справи на потім.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні великий ризик виникнення непередбачених ситуацій. Варто зважити всі "за" та "проти", перш ніж приймати якісь кроки.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам експерти радять не перезавантажувати себе обов’язками. Великий список справ їх просто втомить.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні Скорпіонам варто боротися з прокрастинацією та перенесенням справ. Можливо, доведеться йти на хитрість заради своєї мрії.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям у цей день можна сміливо виходити із зони комфорту. Сприятливий день для поїздок, нових знайомств, зміни обстановки.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
У справах може утворитися невеликий хаос. Козерогам варто працювати у компанії з кимось. Це допоможе у розв'язанні проблем.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям потрібно уникати негативних особистостей. Друга половина дня підходить для романтичних пригод.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Рибам астрологи радять не ризикувати. Сьогодні від людей цього знака потрібно більше активності.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-