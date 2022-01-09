Гороскоп на 9 января: Тельцам нельзя сомневаться в своих силах, а Ракам нужно избегать лицемеров
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Астрологический прогноз на это воскресенье
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам не стоит бояться строить планы на будущее. Хороший день для размышлений, релаксации.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам понадобится выдержка, чтобы справиться с поставленными сегодня задачами. Не стоит сомневаться в своих силах.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вселенная в этот день Близнецам будет посылать важные знаки. Избавиться от плохих мыслей поможет уборка.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам сегодня нужно избегать любителей посплетничать и лицемеров. Такие люди не приносят ничего полезного в этот мир.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам сегодня не желательно открываться людям. Астрологи не советуют откладывать дела на потом.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня велик риск возникновения непредвиденных ситуаций. Стоит взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать какие-то шаги.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам эксперты советуют не перезагружать себя обязанностями. Большой список дел их просто утомит.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня Скорпионам стоит бороться с прокрастинацией и переносом дел. Возможно, придется пойти на хитрость ради своей мечты.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам в этот день можно смело выходить из зоны комфорта. Благоприятный день для поездок, новых знакомств, смены обстановки.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В делах может образоваться небольшой хаос. Козерогам стоит работать в компании с кем-то. Это поможет в решении проблем.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям нужно избегать негативных личностей. Вторая половину дня подходит для романтических приключений.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам астрологи рекомендуют не рисковать. Сегодня от людей этого знака потребуется больше активности.
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