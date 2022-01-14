Гороскоп на 14 січня: Скорпіонів чекає несподіваний прибуток, а Водоліям варто бути обережнішими

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Ви можете стати учасником робочого конфлікту. Не критикуйте колег за помилки і спочатку розберіться в ситуації.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Відмовтеся сьогодні від дорогих покупок, а також не займайтеся небезпечними для життя справами. Будьте обережні з вогнем та ріжучими предметами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні у вас з’явиться бажання опинитися в якійсь глушині. Зірки радять провести цей день на самоті.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні бажано зосередитись на чомусь одному. Не хапайтеся за кілька справ одразу і будьте терплячими та послідовними.

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Лев (23 липня — 23 серпня)

Добре сьогодні відвідати салон краси, що зовні зміниться. Але без різких експериментів вони можуть виявитися "не в тему".

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день наповнений бентежними зустрічами та приємними знайомствами. Головне, не пройти повз половинку — будьте уважні і прислухайтеся до інтуїції.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Можливі, провали, помилки та конфлікти з людьми. Але звертати увагу на факти та коментарі ззовні все-таки потрібно.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні на Скорпіона чекає несподіваний прибуток. Можливо, це буде допомога від родича або повернення давнього боргу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будьте розсудливими і не вплутуйте в сумнівні авантюри. Обмірковуйте рішення та придивляйтеся до людей, які вас оточують.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Намагайтеся провести цей день спокійно і без суєти, тоді він принесе суцільні радощі та море позитиву.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте обережнішими. Не укладайте сумнівних угод і тримайтеся на відстані людей, які викликають симпатії. У складних ситуаціях порадьтеся з інтуїцією.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Друга половина доби подарує можливість змінити ситуацію у сфері фінансів. Мільйон у тумбочці не виявиться, зате ви почуєте цікаву пропозицію про підробіток.

Варто відзначити, що у світі немає абсолютно нещасних та абсолютно щасливих людей. Всім знакам Зодіаку везтиме по-різному у 2022 році. Кому пощастить у коханні, а кому – на діловому фронті – читайте у попередньому матеріалі "Телеграфа".