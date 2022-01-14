Гороскоп на 14 січня: Скорпіонів чекає несподіваний прибуток, а Водоліям варто бути обережнішими
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Астрологічний прогноз цієї п’ятниці
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні Ви можете стати учасником робочого конфлікту. Не критикуйте колег за помилки і спочатку розберіться в ситуації.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Відмовтеся сьогодні від дорогих покупок, а також не займайтеся небезпечними для життя справами. Будьте обережні з вогнем та ріжучими предметами.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні у вас з’явиться бажання опинитися в якійсь глушині. Зірки радять провести цей день на самоті.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні бажано зосередитись на чомусь одному. Не хапайтеся за кілька справ одразу і будьте терплячими та послідовними.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Добре сьогодні відвідати салон краси, що зовні зміниться. Але без різких експериментів вони можуть виявитися "не в тему".
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цей день наповнений бентежними зустрічами та приємними знайомствами. Головне, не пройти повз половинку — будьте уважні і прислухайтеся до інтуїції.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Можливі, провали, помилки та конфлікти з людьми. Але звертати увагу на факти та коментарі ззовні все-таки потрібно.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні на Скорпіона чекає несподіваний прибуток. Можливо, це буде допомога від родича або повернення давнього боргу.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Будьте розсудливими і не вплутуйте в сумнівні авантюри. Обмірковуйте рішення та придивляйтеся до людей, які вас оточують.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Намагайтеся провести цей день спокійно і без суєти, тоді він принесе суцільні радощі та море позитиву.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Будьте обережнішими. Не укладайте сумнівних угод і тримайтеся на відстані людей, які викликають симпатії. У складних ситуаціях порадьтеся з інтуїцією.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Друга половина доби подарує можливість змінити ситуацію у сфері фінансів. Мільйон у тумбочці не виявиться, зате ви почуєте цікаву пропозицію про підробіток.
Варто відзначити, що у світі немає абсолютно нещасних та абсолютно щасливих людей. Всім знакам Зодіаку везтиме по-різному у 2022 році. Кому пощастить у коханні, а кому – на діловому фронті – читайте у попередньому матеріалі "Телеграфа".
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