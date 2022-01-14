Гороскоп на 14 января: Скорпионов ждет неожиданная прибыль, а Водолеям стоит быть осторожнее

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете стать участником рабочего конфликта. Не критикуйте коллег за ошибки и для начала разберитесь в ситуации.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Откажитесь сегодня от дорогих покупок, а также не занимайтесь опасными для жизни делами. Будьте осторожны с огнем и режущими предметами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у вас появится желание очутиться в какой-нибудь глуши. Звезды советуют провести этот день в одиночестве.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня желательно сосредоточиться на чем-то одном. Не хватайтесь за несколько дел сразу и будьте терпеливыми и последовательными.

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Лев (23 июля — 23 августа)

Хорошо сегодня посетить салон красоты, внешне изменится. Но без резких экспериментов, они могут оказаться "не в тему".

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день наполнен волнительными встречами и приятными знакомствами. Главное, не пройти мимо половинки — будьте внимательны и прислушивайтесь к интуиции.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Возможны, провалы, ошибки и конфликты с людьми. Но обращать внимание на факты и комментарии извне, все-таки нужно.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня Скорпиона ждет неожиданная прибыль. Возможно это будет помощь от родственника или возврат давнего долга.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте благоразумными и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. Обдумывайте решения и приглядывайтесь к людям, которые вас окружают.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Постарайтесь провести этот день спокойно и без суеты, тогда он принесет сплошные радости и море позитива.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте осторожнее. Не заключайте сомнительных сделок и держитесь на расстоянии от людей, которые не вызывают симпатии. В сложных ситуациях советуйтесь с интуицией.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вторая половина суток подарит возможность изменить ситуацию в сфере финансов. Миллион в тумбочке не обнаружится, но зато вы услышите интересное предложение о подработке.

Стоить отметить, что в мире нет абсолютно несчастных и абсолютно счастливых людей. Всем знакам Зодиака будет везти по разному в 2022 году. Кому повезет в любви, а кому — на деловом фронте — читайте в предыдущем материале "Телеграфа".