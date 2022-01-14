Гороскоп на 14 января: Скорпионов ждет неожиданная прибыль, а Водолеям стоит быть осторожнее
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6
Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вы можете стать участником рабочего конфликта. Не критикуйте коллег за ошибки и для начала разберитесь в ситуации.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Откажитесь сегодня от дорогих покупок, а также не занимайтесь опасными для жизни делами. Будьте осторожны с огнем и режущими предметами.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня у вас появится желание очутиться в какой-нибудь глуши. Звезды советуют провести этот день в одиночестве.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня желательно сосредоточиться на чем-то одном. Не хватайтесь за несколько дел сразу и будьте терпеливыми и последовательными.
Лев (23 июля — 23 августа)
Хорошо сегодня посетить салон красоты, внешне изменится. Но без резких экспериментов, они могут оказаться "не в тему".
Дева (24 августа — 23 сентября)
Этот день наполнен волнительными встречами и приятными знакомствами. Главное, не пройти мимо половинки — будьте внимательны и прислушивайтесь к интуиции.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Возможны, провалы, ошибки и конфликты с людьми. Но обращать внимание на факты и комментарии извне, все-таки нужно.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня Скорпиона ждет неожиданная прибыль. Возможно это будет помощь от родственника или возврат давнего долга.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Будьте благоразумными и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. Обдумывайте решения и приглядывайтесь к людям, которые вас окружают.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Постарайтесь провести этот день спокойно и без суеты, тогда он принесет сплошные радости и море позитива.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Будьте осторожнее. Не заключайте сомнительных сделок и держитесь на расстоянии от людей, которые не вызывают симпатии. В сложных ситуациях советуйтесь с интуицией.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Вторая половина суток подарит возможность изменить ситуацию в сфере финансов. Миллион в тумбочке не обнаружится, но зато вы услышите интересное предложение о подработке.
Стоить отметить, что в мире нет абсолютно несчастных и абсолютно счастливых людей. Всем знакам Зодиака будет везти по разному в 2022 году. Кому повезет в любви, а кому — на деловом фронте — читайте в предыдущем материале "Телеграфа".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-