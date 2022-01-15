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Гороскоп на 15 січня: Овнам варто виявити лідерські якості, а Ракам – поміняти обстановку

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 15 січня 2022 рік
Гороскоп на 15 січня 2022 рік

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Чудовий день показати себе з позиції лідера. Сьогодні, швидше за все, вашим близьким буде потрібна ваша допомога. Не відмовляйте у проханні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На Тельців чекають зміни у фінансовому плані. Сприятливий день для масштабного ремонту, угод із нерухомістю, великих покупок.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам потрібно проводити час лише з позитивними та добрими за вдачею людьми. В другій половині дня можна зайнятися шопінгом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам необхідно постаратися бути якомога більш відповідальними у роботі. Ця субота підходить для відряджень, поїздок до інших міст.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На роботі Леви зможуть закрити важливі питання, які мучили довгий час. Нічні світила допоможуть на любовному фронті.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам варто уникати недоброзичливців. Астрологи обіцяють цікаві ділові пропозиції.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Людям цього знака Зодіаку треба у всьому виявляти творчий підхід. На найбільшу підтримку зірок очікують представники творчих професій.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам треба навчитися враховувати інтереси і думки інших людей. Пощастить сьогодні людям рішучим та відповідальним.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Самотнім Стрільцям пощастить із пошуком другої половинки. Представники цього знаку цього дня випромінюватимуть магнетизм для протилежної статі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні потрібно виявити більше відповідальності за свої обов’язки. Пощастить у справах та коханні наполегливим представникам цього зодіакального знака.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Хороший день для нових знайомств, спілкування, отримання нових знань. Також є великі шанси познайомитись із приємною людиною.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Допомагаючи іншим, Рибам не можна забувати і про свої бажання. Невелика частка егоїзму допоможе розібратися з основними проблемами.

Січень 2022 року продовжує робити багато сюрпризів, при цьому багато з них приємні. Кому обіцяють позитивні зміни в житті цього тижня згідно з розкладом карт Таро — дивіться у нашому матеріалі.

Що б вам не обіцяли нічні світила, кумедні анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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