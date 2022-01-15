В студенческой общаге пропала кошка. Вот такие пироги: прикольные утренние шутки
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Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
В ресторане женщина спрашивает подошедшего официанта:
- У Вас есть дикая утка?
- Нет, мадам, но для Вас мы разозлим домашнюю!
Одесса. Таксист лихачит. Пассажирка:
- А Вы не могли бы ехать поосторожнее, меня дома ждут девять детей?
- Ха, и Вы говорите мне про осторожность!
- Мама, папа, а я все скушала!
- Молодец, доченька, вот поэтому мы с папой и хотим, чтобы ты уже вышла замуж и жила отдельно!
Жрешь много — излишек откладывается в жир. Жрешь мало — организм думает, что грядут плохие времена, и начинает накапливать жир.
Ни единого шанса, черт подери, ни единого шанса.
Подходит мужик к двери, открывает, а там смерть с косой. Мужик:
- О, а мы вас уже заждались, проходите, теща на кухне.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.