Укр

В студенческой общаге пропала кошка. Вот такие пироги: прикольные утренние шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
В студенческой общаге пропала кошка. Вот такие пироги: прикольные утренние шутки

Очень смешная подборка шуток, которые сделают ваш день веселым

Чтобы вы не грустили в это холодное зимнее утро, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

В ресторане женщина спрашивает подошедшего официанта:

- У Вас есть дикая утка?

- Нет, мадам, но для Вас мы разозлим домашнюю!

Одесса. Таксист лихачит. Пассажирка:

- А Вы не могли бы ехать поосторожнее, меня дома ждут девять детей?

- Ха, и Вы говорите мне про осторожность!

- Мама, папа, а я все скушала!

- Молодец, доченька, вот поэтому мы с папой и хотим, чтобы ты уже вышла замуж и жила отдельно!

Жрешь много — излишек откладывается в жир. Жрешь мало — организм думает, что грядут плохие времена, и начинает накапливать жир.

Ни единого шанса, черт подери, ни единого шанса.

Подходит мужик к двери, открывает, а там смерть с косой. Мужик:

- О, а мы вас уже заждались, проходите, теща на кухне.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.