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Гороскоп на 15 января: Овнам стоит проявить лидерские качества, а Ракам - поменять обстановку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 15 января 2022 год
Гороскоп на 15 января 2022 год

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Отличный день, чтобы показать себя с позиции лидера. Сегодня, скорее всего, вашим близким понадобиться ваша помощь. Не отказывайте в просьбе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцов ожидают перемены в финансовом плане. Благоприятный день для масштабного ремонта, сделок с недвижимостью, крупных покупок.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам нужно проводить время только с позитивными и добрыми по натуре людьми. Вов второй половине дня можно заняться шопингом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам необходимо постараться быть как можно более ответственными в работе. Эта суббота подходит для командировок, поездок в другие города.

Лев (23 июля — 23 августа)

На работе Львы смогут закрыть важные вопросы, которые мучили долгое время. Ночные светила помогут на любовном фронте.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам стоит избегать недоброжелателей. Астрологи обещают интересные деловые предложения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Людям этого знака Зодиака нужно во всем проявлять творческий подход. Наибольшую поддержку звезд ожидают представители творческих профессий.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам нужно научиться учитывать интересы и мнения других людей. Повезет сегодня людям решительным и ответственным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Одиноким Стрельцам повезет с поиском второй половинки. Представители данного знака в этот день будут излучать магнетизм для противоположного пола.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня нужно проявить больше ответственности к своим обязанностям. Повезет в делах и любви напористым представителям этого зодиакального знака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Хороший день для новых знакомства, общения, получения новых знаний. Также есть большие шансы познакомиться с приятным человеком.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Помогая другим, Рыбам нельзя забывать и о своих желаниях. Небольшая доля эгоизма поможет разобраться с основными проблемами.

Январь 2022 года продолжает преподносить много сюрпризов, при этом многие из них приятны. Кому сулят позитивные изменения в жизни на этой неделе согласно раскладу карт Таро — смотрите в нашем материале.

Что бы вам не сулили ночные светила, смешные анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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