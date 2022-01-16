Гороскоп на 16 січня: Ракам варто уникати токсичних особистостей, а Водоліям — віддатися почуттю кохання
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Астрологічний прогноз цієї неділі
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні Овнам треба бути привітними із близькими людьми. У цей день вам варто бути оптимістичнішими, ніж зазвичай.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Гарний день для відпочинку. Тельцям підуть на користь духовні практики, СПА-процедури.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Експерти радять сьогодні бути уважними до свого здоров’я. Профілактика ніколи не зашкодить.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам потрібно покінчити з токсичними стосунками. Намагайтеся уникати енергетичних вампірів.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Тактовність до інших людей сьогодні зарахується. Левам потрібно бути терпимішими до недоліків оточуючих.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам сьогодні потрібно діяти згідно з встановленим планом. Інтуїція вас не підведе цього дня.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Порожні обіцянки коханій людині давати не можна. Це загрожує великою сваркою та розривом стосунків.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Гарний день для примирення. Уміння прощати стане в пригоді сьогодні Скорпіонам як ніколи.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Вдалий час для творчих професій. Також день підходить для нових знайомств, спілкування.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам варто пам’ятати про гармонію та баланс. Щоб день пройшов на позитиві, астрологи радять зайнятися медитацією з самого ранку.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям варто віддатися почуттю закоханості. Це може бути любов до себе, до другої половинки чи захоплення.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Нічні світила обіцяють яскравий та позитивний день. Якщо на вашому шляху зустрінуться перепони, краще не відкладати їхнє рішення на потім.
Січень 2022 року продовжує робити багато сюрпризів, при цьому багато з них приємні. Кому обіцяють позитивні зміни в житті цього тижня згідно з розкладом карт Таро — дивіться у нашому матеріалі.
Що б вам не обіцяли нічні світила, кумедні анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!
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