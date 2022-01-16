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Гороскоп на 16 січня: Ракам варто уникати токсичних особистостей, а Водоліям — віддатися почуттю кохання

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 16 січня 2022 рік
Гороскоп на 16 січня 2022 рік

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам треба бути привітними із близькими людьми. У цей день вам варто бути оптимістичнішими, ніж зазвичай.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гарний день для відпочинку. Тельцям підуть на користь духовні практики, СПА-процедури.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Експерти радять сьогодні бути уважними до свого здоров’я. Профілактика ніколи не зашкодить.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібно покінчити з токсичними стосунками. Намагайтеся уникати енергетичних вампірів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Тактовність до інших людей сьогодні зарахується. Левам потрібно бути терпимішими до недоліків оточуючих.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні потрібно діяти згідно з встановленим планом. Інтуїція вас не підведе цього дня.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Порожні обіцянки коханій людині давати не можна. Це загрожує великою сваркою та розривом стосунків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гарний день для примирення. Уміння прощати стане в пригоді сьогодні Скорпіонам як ніколи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий час для творчих професій. Також день підходить для нових знайомств, спілкування.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам варто пам’ятати про гармонію та баланс. Щоб день пройшов на позитиві, астрологи радять зайнятися медитацією з самого ранку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям варто віддатися почуттю закоханості. Це може бути любов до себе, до другої половинки чи захоплення.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила обіцяють яскравий та позитивний день. Якщо на вашому шляху зустрінуться перепони, краще не відкладати їхнє рішення на потім.

Січень 2022 року продовжує робити багато сюрпризів, при цьому багато з них приємні. Кому обіцяють позитивні зміни в житті цього тижня згідно з розкладом карт Таро — дивіться у нашому матеріалі.

Що б вам не обіцяли нічні світила, кумедні анекдоти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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