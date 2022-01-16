Соціологи з’ясували, що 98% людей, які говорять "Доброго ранку!", брешуть: ранкові анекдоти

Ця підбірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

- Мамо, що робити? Чоловік мені дитину віддає тільки на годування, сам купає, гуляє, вночі качає, синові ще місяця нема! Дитину майже не бачу, що робити з чоловіком? - Не злякай!

Блін, добре мати в офісі квіти в горщиках. Завжди можна їх дбайливо полити, а не пертися, як дурень, до туалету виливати вчорашню каву.

Сидять двоє дідів на призьбі. - Пам’ятаєш, Митриче, під час першої світової пігулки давали, щоб на жінок не тягнуло? - Ну. - Здається, починають діяти.

- Софочка! Ти мене вбиваєш своїми нескінченними розмовами. Ти говорила з подружкою цілих 20 хвилин! - Та постривай ти, Фімо! Я номер неправильно набрала!

Іде мужик вулицею, до нього ззаду підбігає чоловік і каже: - Гони гаманець! - А в мене немає… - Годинник жени! - Немає у мене… Тут грабіжник стрибає чоловікові на шию і каже: - Ну, тоді хоч до кута довези, чи що!

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