Соціологи з’ясували, що 98% людей, які говорять "Доброго ранку!", брешуть: ранкові анекдоти
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
- Мамо, що робити? Чоловік мені дитину віддає тільки на годування, сам купає, гуляє, вночі качає, синові ще місяця нема! Дитину майже не бачу, що робити з чоловіком?
- Не злякай!
Блін, добре мати в офісі квіти в горщиках. Завжди можна їх дбайливо полити, а не пертися, як дурень, до туалету виливати вчорашню каву.
Сидять двоє дідів на призьбі.
- Пам’ятаєш, Митриче, під час першої світової пігулки давали, щоб на жінок не тягнуло?
- Ну.
- Здається, починають діяти.
- Софочка! Ти мене вбиваєш своїми нескінченними розмовами. Ти говорила з подружкою цілих 20 хвилин!
- Та постривай ти, Фімо! Я номер неправильно набрала!
Іде мужик вулицею, до нього ззаду підбігає чоловік і каже:
- Гони гаманець!
- А в мене немає…
- Годинник жени!
- Немає у мене…
Тут грабіжник стрибає чоловікові на шию і каже:
- Ну, тоді хоч до кута довези, чи що!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовчика, вам сюди.