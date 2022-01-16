Гороскоп на 16 января: Ракам стоит избегать токсичных личностей, а Водолеям - отдаться чувству любви

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам нужно быть приветливыми с близкими людьми. В этот день вам стоит быть оптимистичнее, чем обычно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хороший день для отдыха. Тельцам пойдут на пользу духовные практики, СПА-процедуры.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эксперты рекомендуют сегодня быть внимательными к своему здоровью. Профилактика никогда не повредит.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам нужно покончить с токсичными отношениями. Старайтесь избегать энергетических вампиров.

Лев (23 июля — 23 августа)

Тактичность к другим людям сегодня зачтется. Львам нужно быть терпимее к недостаткам окружающих.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам сегодня нужно действовать согласно установленному плану. Интуиция вас не подведет в этот день.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Пустых обещания любимому человеку давать нельзя. Это чревато большой ссорой и разрывом отношений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для примирений. Умение прощать пригодится сегодня Скорпионам как никогда.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачное время для людей творческих профессий. Также день подходит для новых знакомств, общения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам стоит помнить о гармонии и балансе. Чтобы день прошел на позитиве, астрологи советуют заняться медитацией с самого утра.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям стоит отдаться чувству влюбленности. Это может быть любов к себе, ко второй половинке или к увлечению.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила обещают яркий и позитивный день. Если на вашем пути встретятся преграды, лучше не откладывать их решение на потом.

Январь 2022 года продолжает преподносить много сюрпризов, при этом многие из них приятны. Кому сулят позитивные изменения в жизни на этой неделе согласно раскладу карт Таро — смотрите в нашем материале.

Что бы вам не сулили ночные светила, смешные анекдоты от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!