Социологи выяснили, что 98% людей, говорящих "Доброе утро!", лгут: утренние анекдоты

Идет мужик по улице, к нему сзади подбегает человек и говорит:

- Гони кошелек!

- А у меня нет…

- Часы гони!

- Нет у меня…

Тут грабитель прыгает мужику на шею и говорит:

- Ну, тогда хоть до угла довези, что ли!