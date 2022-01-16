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Социологи выяснили, что 98% людей, говорящих "Доброе утро!", лгут: утренние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Социологи выяснили, что 98% людей, говорящих "Доброе утро!", лгут: утренние анекдоты

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

- Мама, что делать? Муж мне ребенка отдает только на кормление, сам купает, гуляет, ночью качает, сыну еще месяца нет! Ребенка почти не вижу, что делать с мужем?

- Не спугни!

Блин, хорошо иметь в офисе цветы в горшках. Всегда можно их заботливо полить, а не переться, как дурак, до туалета выливать вчерашний кофе.

Сидят два деда на заваленке.

- Помнишь, Митрич, во время первой мировой таблетки давали, чтобы на женщин не тянуло?

- Ну.

- Кажись начинают действовать.

- Софочка! Ты меня убиваешь своими бесконечными разговорами. Ты болтала с подружкой целых 20 минут!

- Да погоди ты, Фима! Я номер неправильно набрала!

Идет мужик по улице, к нему сзади подбегает человек и говорит:

- Гони кошелек!

- А у меня нет…

- Часы гони!

- Нет у меня…

Тут грабитель прыгает мужику на шею и говорит:

- Ну, тогда хоть до угла довези, что ли!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты