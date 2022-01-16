Социологи выяснили, что 98% людей, говорящих "Доброе утро!", лгут: утренние анекдоты
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
- Мама, что делать? Муж мне ребенка отдает только на кормление, сам купает, гуляет, ночью качает, сыну еще месяца нет! Ребенка почти не вижу, что делать с мужем?
- Не спугни!
Блин, хорошо иметь в офисе цветы в горшках. Всегда можно их заботливо полить, а не переться, как дурак, до туалета выливать вчерашний кофе.
Сидят два деда на заваленке.
- Помнишь, Митрич, во время первой мировой таблетки давали, чтобы на женщин не тянуло?
- Ну.
- Кажись начинают действовать.
- Софочка! Ты меня убиваешь своими бесконечными разговорами. Ты болтала с подружкой целых 20 минут!
- Да погоди ты, Фима! Я номер неправильно набрала!
Идет мужик по улице, к нему сзади подбегает человек и говорит:
- Гони кошелек!
- А у меня нет…
- Часы гони!
- Нет у меня…
Тут грабитель прыгает мужику на шею и говорит:
- Ну, тогда хоть до угла довези, что ли!
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