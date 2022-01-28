Уникайте стресів: якому знаку китайського гороскопу потрібно бути обережнішим зі здоров’ям у 2022-му

Коням доведеться докласти зусиль задля збереження свого здоров’я

Чорний Водяний Тигр, господар 2022 року, готує нам багато приємних сюрпризів та позитивних емоцій. Проте також будуть і перешкоди, які випадуть на долю майже кожного з нас цього року.

Як пише vedmochka.net, попри успіхи в кар’єрі та приємні зміни в особистому житті, знаку Східного гороскопу Коню в рік Водяного Тигра необхідно уважніше ставитися до свого здоров’я, яке безпосередньо залежатиме від нервово-психічного стану.

Астрологи радять представнику цього знаку адекватно реагувати на стреси та уникати нервової перевтоми.

Триматися в "строю" Коню допоможе спілкування з близькими людьми та хорошими друзями. Приємне проведення часу налаштовуватиме на позитив і триматиме в тонусі.

Додамо, що Кінь є сьомим знаком у 12-річному циклі китайського зодіаку. Його роки: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 і далі.

Як раніше розповідав "Телеграф", згідно з китайським календарем, рік Чорного Водяного Тигра настане 1 лютого 2022 року, і відзначатимуть жителі Китаю не 2022-й, а 4720-й рік.