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Уникайте стресів: якому знаку китайського гороскопу потрібно бути обережнішим зі здоров’ям у 2022-му

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Східний гороскоп на 2022 для Коня Новина оновлена 28 січня 2022, 21:34
Східний гороскоп на 2022 для Коня

Коням доведеться докласти зусиль задля збереження свого здоров’я

Чорний Водяний Тигр, господар 2022 року, готує нам багато приємних сюрпризів та позитивних емоцій. Проте також будуть і перешкоди, які випадуть на долю майже кожного з нас цього року.

Як пише vedmochka.net, попри успіхи в кар’єрі та приємні зміни в особистому житті, знаку Східного гороскопу Коню в рік Водяного Тигра необхідно уважніше ставитися до свого здоров’я, яке безпосередньо залежатиме від нервово-психічного стану.

Астрологи радять представнику цього знаку адекватно реагувати на стреси та уникати нервової перевтоми.

Триматися в "строю" Коню допоможе спілкування з близькими людьми та хорошими друзями. Приємне проведення часу налаштовуватиме на позитив і триматиме в тонусі.

Додамо, що Кінь є сьомим знаком у 12-річному циклі китайського зодіаку. Його роки: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 і далі.

Як раніше розповідав "Телеграф", згідно з китайським календарем, рік Чорного Водяного Тигра настане 1 лютого 2022 року, і відзначатимуть жителі Китаю не 2022-й, а 4720-й рік.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія #Китайський Новий рік #Східний гороскоп
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