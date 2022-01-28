Избегайте стрессов: какому знаку китайского гороскопа нужно быть осторожнее со здоровьем в 2022-м

Лошадям придется приложить усилия ради сохранения своего здоровья

Черный Водяной Тигр, хозяин 2022 года, готовит нам много приятных сюрпризов и положительных эмоций. Однако также будут и препятствия, которые выпадут на долю почти каждого из нас в этом году.

Как пишет vedmochka.net, несмотря на успехи в карьере и приятные изменения в личной жизни, знаку Восточного гороскопа Лошади в год Водяного Тигра необходимо внимательнее относиться к своему здоровью, которое будет напрямую зависеть от нервно-психического состояния.

Астрологи советуют представителю данного знака адекватно реагировать на стрессы и избегать нервного переутомления.

Держаться в "строю" Лошади поможет общение с близкими людьми и хорошими друзьями. Приятное времяпровождение будет настраивать на позитив и держать в тонусе.

Добавим, что Лошадь является седьмым знаком в 12-летнем цикле китайского зодиака. Ее годы: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 и далее.

Как ранее рассказывал "Телеграф", согласно китайскому календарю, год Черного Водяного Тигра наступит 1 февраля 2022 года, и отмечать жители Китая будут не 2022-й, а 4720-й год.