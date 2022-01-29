Гороскоп на 29 січня: Овнам не можна ухилятися від роботи, а Скорпіонам — поспішати з рішеннями
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День обіцяє бути вдалим у багатьох відношеннях, але є нюанси
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам не варто уникати роботи. Навіть якщо ви сьогодні вихідні, займіться домашніми обов’язками.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сприятливий час для зміцнення сімейних відносин, романтики. Роботою перевантажувати себе не варто.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Енерговитратний день. Близнюкам не варто братися за декілька справ одночасно.
Рак (22 червня — 22 липня)
Звертайте увагу на дрібниці. Навіть найменша помилка призведе до серйозних наслідків.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Гарний день для спілкування із сім’єю. Не варто приховувати від близьких людей навіть найменшу таємницю.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Проведіть цей день у компанії старих друзів. Рішення на роботі слід приймати обережно.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам сьогодні не можна давати порожніх обіцянок, щоб не втратити повагу в очах інших.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Гарний день для флірту, романтики. Астрологи не рекомендують поспішати із рішеннями.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільці сьогодні так і притягуватимуть гроші. Цієї суботи можна вирушати на шопінг.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам необхідно уникати імпульсивності. Позитивне ставлення до всього має бути першому місці.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліїв очікують приємні зміни. Єдине, не варто поспішати з ухваленням рішень.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не вдалий день для грандіозних планів. Фінансові відносини підуть в гору.
Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Кому пощастить у коханні в останньому місяці зими згідно з розкладом Таро – читайте у нашому матеріалі.
Додамо, що б вам не обіцяли нічні світила, жартівливі жарти від "Телеграфа" завжди піднімуть настрій!
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