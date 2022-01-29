Гороскоп на 29 января: Овнам нельзя отлынивать от работы, а Скорпионам - торопиться с решениями

День обещает быть удачным во многих отношениях, но есть нюансы

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам не стоит избегать работы. Даже если вы сегодня выходные, займитесь домашними обязанностями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятное время для укрепления семейных отношений, романтики. Работой перегружать себя не стоит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергозатратный день. Близнецам не стоит браться за несколько дел одновременно.

Читайте также: Категория Гороскоп Три знака Зодиака, для которых февраль будет особо прибыльным Для улучшения материального положения представителям этих знаков Зодиака придется работать больше обычного.

Рак (22 июня — 22 июля)

Обращайте внимание на мелочи. Даже самая маленькая ошибка привлечет за собой серьезные последствия.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хороший день для общения с семьей. Не стоит скрывать от близких людей даже самую малейшую тайну.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проведите этот день в компании старых друзей. Решения на работе нужно принимать осторожно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам сегодня нельзя давать пустых обещаний, чтобы не потерять уважение в глазах остальных.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для флирта, романтики. Астрологи не рекомендуют спешить с решениями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня так и будут притягивать деньги. В эту субботу можно отправляться на шопинг.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам необходимо избегать импульсивности. Позитивное отношения ко всему должно быть на первом месте.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеев ожидают приятные перемены. Единственное, не стоит торопиться с принятием решений.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не самый удачный день для грандиозных планов. Финансовые дела пойду в гору.

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Добавим, что бы вам не сулили ночные светила, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!