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Гороскоп на 29 января: Овнам нельзя отлынивать от работы, а Скорпионам - торопиться с решениями

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 29 января 2022 год
Гороскоп на 29 января 2022 год

День обещает быть удачным во многих отношениях, но есть нюансы

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам не стоит избегать работы. Даже если вы сегодня выходные, займитесь домашними обязанностями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятное время для укрепления семейных отношений, романтики. Работой перегружать себя не стоит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Энергозатратный день. Близнецам не стоит браться за несколько дел одновременно.

Рак (22 июня — 22 июля)

Обращайте внимание на мелочи. Даже самая маленькая ошибка привлечет за собой серьезные последствия.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хороший день для общения с семьей. Не стоит скрывать от близких людей даже самую малейшую тайну.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проведите этот день в компании старых друзей. Решения на работе нужно принимать осторожно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам сегодня нельзя давать пустых обещаний, чтобы не потерять уважение в глазах остальных.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для флирта, романтики. Астрологи не рекомендуют спешить с решениями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня так и будут притягивать деньги. В эту субботу можно отправляться на шопинг.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам необходимо избегать импульсивности. Позитивное отношения ко всему должно быть на первом месте.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеев ожидают приятные перемены. Единственное, не стоит торопиться с принятием решений.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не самый удачный день для грандиозных планов. Финансовые дела пойду в гору.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кому повезет в любви в последнем месяце зимы согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.

Добавим, что бы вам не сулили ночные светила, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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