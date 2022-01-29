Гороскоп на 29 января: Овнам нельзя отлынивать от работы, а Скорпионам - торопиться с решениями
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 88
День обещает быть удачным во многих отношениях, но есть нюансы
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам не стоит избегать работы. Даже если вы сегодня выходные, займитесь домашними обязанностями.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Благоприятное время для укрепления семейных отношений, романтики. Работой перегружать себя не стоит.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Энергозатратный день. Близнецам не стоит браться за несколько дел одновременно.
Рак (22 июня — 22 июля)
Обращайте внимание на мелочи. Даже самая маленькая ошибка привлечет за собой серьезные последствия.
Лев (23 июля — 23 августа)
Хороший день для общения с семьей. Не стоит скрывать от близких людей даже самую малейшую тайну.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Проведите этот день в компании старых друзей. Решения на работе нужно принимать осторожно.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам сегодня нельзя давать пустых обещаний, чтобы не потерять уважение в глазах остальных.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хороший день для флирта, романтики. Астрологи не рекомендуют спешить с решениями.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы сегодня так и будут притягивать деньги. В эту субботу можно отправляться на шопинг.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам необходимо избегать импульсивности. Позитивное отношения ко всему должно быть на первом месте.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеев ожидают приятные перемены. Единственное, не стоит торопиться с принятием решений.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Не самый удачный день для грандиозных планов. Финансовые дела пойду в гору.
Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кому повезет в любви в последнем месяце зимы согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.
Добавим, что бы вам не сулили ночные светила, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-