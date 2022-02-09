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Гороскоп на 9 лютого: Дівам варто звернути увагу на своє здоров’я, а Рибам — скоротити витрати

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 9 лютого
Гороскоп на 9 лютого

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам доведеться займатися одноманітною та рутинною роботою. Проте після обіду очікуються сюрпризи від Купідона.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у вас може бути підвищена плаксивість або агресія, тому варто контролювати свої емоції.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні бажано ретельніше вибирати співрозмовників та не відвертати з малознайомими людьми. Не завадить і триматися осторонь базікань і пліткарів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця доба ідеальна для укладання угод та контрактів, не виключено, що ви знайдете нових союзників у ділових колах. Тільки не забувайте про свою другу половинку, приділіть час і коханим.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Відмінний день для пошуку абсолютно нової професії, в якій вони зможуть виявити свої знання і яка підходитиме їм за темпераментом.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні потрібно бути вкрай уважною до будь-яких "дзвіночок" організму. Особливо, якщо є хронічні захворювання нирок, серця чи суглобів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Гороскоп обіцяє непростий день. Намагайтеся підстрахуватися і продумайте свою поведінку у разі форс-мажорних обставин.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не намагайтеся справити враження на оточуючих і поводьтеся так, як ви звикли. І не засмучуйтесь через те, що ви комусь не подобаєтеся.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогоднішнього ранку можуть виникнути проблеми у спілкуванні з керівництвом. Шеф, як відомо, завжди має рацію — намагайтеся не вступати в дискусії і наберіться терпіння.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам не бажано включатися в роботу на всю котушку. Так ви швидко вичерпаєте енергетично. Також варто триматися якомога далі від улесливих людей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День пройде у напруженому режимі. Будьте готові до проблем у сфері фінансів – можливі грошові втрати та непередбачені витрати.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки радять скоротити витрати та згадати про економію — ситуація у фінансовій сфері сьогодні буде дуже напруженою.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого набув чинності Чорний Водяний Тигр. Кого чекає море радості в найкоротшому місяці року згідно з розкладом карт Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

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#Гороскоп #Гороскоп сьогодні #Щоденний гороскоп
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