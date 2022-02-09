Гороскоп на 9 февраля: Девам стоит обратить внимание на свое здоровье, а Рыбам - сократить расходы

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам придется заниматься однообразной и рутинной работой. Зато после обеда ожидаются сюрпризы от Купидона

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у вас может быть повышенная плаксивость или агрессия, так что стоит контролировать свои эмоции.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня желательно тщательнее выбирать собеседников и не откровенничать с малознакомыми людьми. Не помешает и держаться в стороне от болтунов и сплетников.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эти сутки идеальны для заключения сделок и контрактов, не исключено, что вы найдете новых союзников в деловых кругах. Только не забывайте про свою вторую половинку, уделите время и любимым.

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Лев (23 июля — 23 августа)

Отличный день для поиска абсолютно новой профессии, в которой они смогут проявить свои знания, и которая будет подходить им по темпераменту.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня нужно быть крайне внимательной к любым "звоночкам" организма. Особенно, если есть хронические заболевания почек, сердца или суставов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп сулит непростой день. Постарайтесь подстраховаться и продумайте свое поведение в случае форс-мажорных обстоятельств.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не пытайтесь произвести впечатление на окружающих и ведите себя так, как вы привыкли. И не расстраивайтесь из-за того, что вы кому-то не нравитесь.

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Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодняшним утром могут возникнуть проблемы в общении с руководством. Шеф, как известно, всегда прав — старайтесь не вступать в дискуссии и наберитесь терпения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогу не желательно включаться в работу на всю катушку. Так вы быстро иссякните энергетически. Также стоит держаться подальше от льстивых и двуличных людей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День пройдет в напряженном режиме. Будьте готовы к проблемам в сфере финансов — возможны денежные потери и непредвиденные расходы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды советуют сократить расходы и вспомнить об экономии — ситуация в финансовой сфере сегодня будет очень напряженной.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого ждет море радости в самом коротком месяце года согласно раскладу карт Таро — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!