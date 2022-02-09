Гороскоп на 9 февраля: Девам стоит обратить внимание на свое здоровье, а Рыбам - сократить расходы
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Астрологический прогноз на эту среду
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вам придется заниматься однообразной и рутинной работой. Зато после обеда ожидаются сюрпризы от Купидона
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня у вас может быть повышенная плаксивость или агрессия, так что стоит контролировать свои эмоции.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам сегодня желательно тщательнее выбирать собеседников и не откровенничать с малознакомыми людьми. Не помешает и держаться в стороне от болтунов и сплетников.
Рак (22 июня — 22 июля)
Эти сутки идеальны для заключения сделок и контрактов, не исключено, что вы найдете новых союзников в деловых кругах. Только не забывайте про свою вторую половинку, уделите время и любимым.
Лев (23 июля — 23 августа)
Отличный день для поиска абсолютно новой профессии, в которой они смогут проявить свои знания, и которая будет подходить им по темпераменту.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня нужно быть крайне внимательной к любым "звоночкам" организма. Особенно, если есть хронические заболевания почек, сердца или суставов.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Гороскоп сулит непростой день. Постарайтесь подстраховаться и продумайте свое поведение в случае форс-мажорных обстоятельств.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Не пытайтесь произвести впечатление на окружающих и ведите себя так, как вы привыкли. И не расстраивайтесь из-за того, что вы кому-то не нравитесь.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодняшним утром могут возникнуть проблемы в общении с руководством. Шеф, как известно, всегда прав — старайтесь не вступать в дискуссии и наберитесь терпения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогу не желательно включаться в работу на всю катушку. Так вы быстро иссякните энергетически. Также стоит держаться подальше от льстивых и двуличных людей.
Водолей (20 января — 19 февраля)
День пройдет в напряженном режиме. Будьте готовы к проблемам в сфере финансов — возможны денежные потери и непредвиденные расходы.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Звезды советуют сократить расходы и вспомнить об экономии — ситуация в финансовой сфере сегодня будет очень напряженной.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого ждет море радости в самом коротком месяце года согласно раскладу карт Таро — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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