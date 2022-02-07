Чтобы заснуть, девочки считают литры выпитой ими крови, и засыпают с улыбкой: позитивная подборка шуток

Парень пригласил девушку на первое свидание в ресторан. Принесли меню, и девушка стала выбирать самые дорогие блюда в меню. Парень немного расстроился, но думая о том, что все может отплатиться позже, после ресторана, смолчал. Когда девушка заказывала десятое по счету блюдо, он не выдержал и спросил:

— Ты всегда так много кушаешь?

— Нет, только во время месячных…