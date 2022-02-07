Чтобы заснуть, девочки считают литры выпитой ими крови, и засыпают с улыбкой: позитивная подборка шуток
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Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот февральский денек!
Я вегетарианка, варю себе овощной суп. Вдруг подбегает мой папаша и с криком: "Теперь это мой супчик!" бросает в кастрюлю кусок мяса и, смеясь как придурок, убегает. Мужчине 50 лет.
Шёл по улице. Увидел транспарант: Не требуем от посетителей QR-кода! Обрадовался, вошёл, оказалось — прививочный пункт…
— Милая, знаешь, почему я люблю зиму больше, чем лето?
— Ну откуда же мне знать.
— Потому что зимой я большой и теплый няша, а летом жирный, потный мудак.
Парень пригласил девушку на первое свидание в ресторан. Принесли меню, и девушка стала выбирать самые дорогие блюда в меню. Парень немного расстроился, но думая о том, что все может отплатиться позже, после ресторана, смолчал. Когда девушка заказывала десятое по счету блюдо, он не выдержал и спросил:
— Ты всегда так много кушаешь?
— Нет, только во время месячных…
Археологи обнаружили скелет мамонта на глубине 30 метров. Это еще одно доказательство того, что мамонты жили в норах.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о диетах, вам сюда.