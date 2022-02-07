Щоб заснути, дівчатка рахують літри випитої ними крові, і засинають із посмішкою: позитивна добірка жартів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 367
Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку в цей лютневий день!
Я вегетаріанка, варю собі овочевий суп. Раптом підбігає мій тато і з криком: "Тепер це мій супчик!" кидає в каструлю шматок м’яса і, сміючись, як придурок, тікає. Чоловіку 50 років.
Йшов вулицею. Побачив транспарант: Не вимагаємо від відвідувачів QR-коду! Зрадів, увійшов, виявилося — пункт щеплення…
— Мила, знаєш, чому я люблю зиму більше, ніж літо?
— Ну, звідки мені знати.
— Тому що взимку я великий і теплий няша, а влітку жирний, спітнілий мудак.
Хлопець запросив дівчину на перше побачення до ресторану. Принесли меню, і дівчина почала вибирати найдорожчі страви в меню. Хлопець трохи засмутився, але думаючи, що все може відплатитися пізніше, після ресторану, промовчав. Коли дівчина замовляла десяту страву, він не витримав і запитав:
— Ти завжди так багато їсти?
- Ні, тільки під час місячних...
Археологи виявили кістяк мамонта на глибині 30 метрів. Це ще один доказ того, що мамонти мешкали в норах.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дієти, вам сюди.