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Щоб заснути, дівчатка рахують літри випитої ними крові, і засинають із посмішкою: позитивна добірка жартів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Щоб заснути, дівчатка рахують літри випитої ними крові, і засинають із посмішкою: позитивна добірка жартів Новина оновлена 07 лютого 2022, 11:01

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими новими жартами

Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку в цей лютневий день!

Я вегетаріанка, варю собі овочевий суп. Раптом підбігає мій тато і з криком: "Тепер це мій супчик!" кидає в каструлю шматок м’яса і, сміючись, як придурок, тікає. Чоловіку 50 років.

Йшов вулицею. Побачив транспарант: Не вимагаємо від відвідувачів QR-коду! Зрадів, увійшов, виявилося — пункт щеплення…

— Мила, знаєш, чому я люблю зиму більше, ніж літо?

— Ну, звідки мені знати.

— Тому що взимку я великий і теплий няша, а влітку жирний, спітнілий мудак.

Хлопець запросив дівчину на перше побачення до ресторану. Принесли меню, і дівчина почала вибирати найдорожчі страви в меню. Хлопець трохи засмутився, але думаючи, що все може відплатитися пізніше, після ресторану, промовчав. Коли дівчина замовляла десяту страву, він не витримав і запитав:

— Ти завжди так багато їсти?

- Ні, тільки під час місячних...

Археологи виявили кістяк мамонта на глибині 30 метрів. Це ще один доказ того, що мамонти мешкали в норах.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дієти, вам сюди.

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