Щоб заснути, дівчатка рахують літри випитої ними крові, і засинають із посмішкою: позитивна добірка жартів

Хлопець запросив дівчину на перше побачення до ресторану. Принесли меню, і дівчина почала вибирати найдорожчі страви в меню. Хлопець трохи засмутився, але думаючи, що все може відплатитися пізніше, після ресторану, промовчав. Коли дівчина замовляла десяту страву, він не витримав і запитав:

— Ти завжди так багато їсти?

- Ні, тільки під час місячних...