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Гороскоп на 11 лютого: Тельці будуть щасливчиками дня, а Риби — "трудовими бджілками"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 11 лютого 2022 року
Гороскоп на 11 лютого 2022 року

Зірки допоможуть тим, хто не прагне конфліктувати та влаштовувати сварки

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для спілкування із родичами. Також у цей день можна поновити зачіску.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельців супроводжуватиме успіх. Везтиме у всіх сферах життя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам не можна думати про негатив. Краще сфокусуватися на поточних справах і радіти дрібницям.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам бути більш ініціативними. Гарний день для зміни роботи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам слід утриматися від критики близьких людей, щоби не створити конфліктну ситуацію.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам потрібно перестати копатися в собі. Краще присвятіть час мотивації, зарядіться енергією за допомогою улюблених захоплень, хобі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам краще присвятити час роботі. Сьогодні не найкращий час для романтичних стосунків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гарний день для романтики. Проте варто уникати поривчастості у стосунках із другою половинкою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це чудовий день для примирення з оточуючими. Будьте сьогодні добрими навіть до недоброзичливців.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Чудовий день для покупок. Також ця п’ятниця підходить для обміну валют, користування банківськими послугами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила знаходяться в дисонансі, тому Водоліям не варто наражатися на конфлікт з оточуючими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відсуньте кохання на другий план. Сьогодні Рибам буде корисно завантажити себе роботою, щоби не втратити лідерські позиції.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого хижак "нагородить" щастям в останньому зимовому місяці — дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" зарядять позитивом на довгий час!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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