Гороскоп на 11 лютого: Тельці будуть щасливчиками дня, а Риби — "трудовими бджілками"

Зірки допоможуть тим, хто не прагне конфліктувати та влаштовувати сварки

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для спілкування із родичами. Також у цей день можна поновити зачіску.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельців супроводжуватиме успіх. Везтиме у всіх сферах життя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам не можна думати про негатив. Краще сфокусуватися на поточних справах і радіти дрібницям.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам бути більш ініціативними. Гарний день для зміни роботи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам слід утриматися від критики близьких людей, щоби не створити конфліктну ситуацію.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам потрібно перестати копатися в собі. Краще присвятіть час мотивації, зарядіться енергією за допомогою улюблених захоплень, хобі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам краще присвятити час роботі. Сьогодні не найкращий час для романтичних стосунків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гарний день для романтики. Проте варто уникати поривчастості у стосунках із другою половинкою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це чудовий день для примирення з оточуючими. Будьте сьогодні добрими навіть до недоброзичливців.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Чудовий день для покупок. Також ця п’ятниця підходить для обміну валют, користування банківськими послугами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила знаходяться в дисонансі, тому Водоліям не варто наражатися на конфлікт з оточуючими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відсуньте кохання на другий план. Сьогодні Рибам буде корисно завантажити себе роботою, щоби не втратити лідерські позиції.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого хижак "нагородить" щастям в останньому зимовому місяці — дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" зарядять позитивом на довгий час!