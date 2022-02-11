Гороскоп на 11 лютого: Тельці будуть щасливчиками дня, а Риби — "трудовими бджілками"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 666
Зірки допоможуть тим, хто не прагне конфліктувати та влаштовувати сварки
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
День підходить для спілкування із родичами. Також у цей день можна поновити зачіску.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні Тельців супроводжуватиме успіх. Везтиме у всіх сферах життя.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам не можна думати про негатив. Краще сфокусуватися на поточних справах і радіти дрібницям.
Рак (22 червня — 22 липня)
Астрологи радять Ракам бути більш ініціативними. Гарний день для зміни роботи.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам слід утриматися від критики близьких людей, щоби не створити конфліктну ситуацію.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам потрібно перестати копатися в собі. Краще присвятіть час мотивації, зарядіться енергією за допомогою улюблених захоплень, хобі.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам краще присвятити час роботі. Сьогодні не найкращий час для романтичних стосунків.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Гарний день для романтики. Проте варто уникати поривчастості у стосунках із другою половинкою.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Це чудовий день для примирення з оточуючими. Будьте сьогодні добрими навіть до недоброзичливців.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Чудовий день для покупок. Також ця п’ятниця підходить для обміну валют, користування банківськими послугами.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Нічні світила знаходяться в дисонансі, тому Водоліям не варто наражатися на конфлікт з оточуючими.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Відсуньте кохання на другий план. Сьогодні Рибам буде корисно завантажити себе роботою, щоби не втратити лідерські позиції.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого хижак "нагородить" щастям в останньому зимовому місяці — дізнайтесь у нашому матеріалі.
Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" зарядять позитивом на довгий час!
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-