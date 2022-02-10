Якщо ворог непереможний, треба знайти собі іншого ворога: свіжі анекдоти для вашої посмішки

Жерар Депардьє знявся в 1992 р в якомусь фільмі в ролі Христофора Колумба. З цього приводу прес-конференція. Молоденька журналістка запитала:

— Месьє Депардьє, коли вас знову можна буде побачити в ролі героя-коханця?

— У будь-який зручний для вас час, мадам.