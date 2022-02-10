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Якщо ворог непереможний, треба знайти собі іншого ворога: свіжі анекдоти для вашої посмішки

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Якщо ворог непереможний, треба знайти собі іншого ворога: свіжі анекдоти для вашої посмішки

Свіжа денна порція найсмішніших жартів.

Відпочиньте за обідом та підніміть собі настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам усмішку в цей лютневий день.

Прийшла смс-ка: "Ночую у баби, не хвилюйся".

Сиджу, думаю: син або чоловік?

Футболіст хвалиться своїй дружині:

— Сьогодні я забив два голи!

— От молодець. А як закінчилася гра?

— 1:1…

Він:

— У кіно були… У парку були… Hа дискотеці були… Тепер куди?

Вона:

— В загс..

Жерар Депардьє знявся в 1992 р в якомусь фільмі в ролі Христофора Колумба. З цього приводу прес-конференція. Молоденька журналістка запитала:

— Месьє Депардьє, коли вас знову можна буде побачити в ролі героя-коханця?

— У будь-який зручний для вас час, мадам.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #Веселі анекдоти