Якщо ворог непереможний, треба знайти собі іншого ворога: свіжі анекдоти для вашої посмішки
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Відпочиньте за обідом та підніміть собі настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам усмішку в цей лютневий день.
Прийшла смс-ка: "Ночую у баби, не хвилюйся".
Сиджу, думаю: син або чоловік?
Футболіст хвалиться своїй дружині:
— Сьогодні я забив два голи!
— От молодець. А як закінчилася гра?
— 1:1…
Він:
— У кіно були… У парку були… Hа дискотеці були… Тепер куди?
Вона:
— В загс..
Жерар Депардьє знявся в 1992 р в якомусь фільмі в ролі Христофора Колумба. З цього приводу прес-конференція. Молоденька журналістка запитала:
— Месьє Депардьє, коли вас знову можна буде побачити в ролі героя-коханця?
— У будь-який зручний для вас час, мадам.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також, якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.