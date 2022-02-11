Гороскоп на 11 февраля: Тельцы будут везунчиками дня, а Рыбы - "трудовыми пчёлками"

Звезды помогут тем, кто не стремиться конфликтовать и устраивать ссоры

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для общения с родственниками. Также в этот день можно обновить прическу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцов будет сопровождать удача. Будет везти во всех сферах жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам нельзя думать о негативе. Лучше сфокусироваться на текущих делах и радоваться мелочам.

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Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют Ракам быть более инициативными. Хороший день для смены работы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам следует воздержаться от критики близких людей, чтобы не создать конфликтную ситуацию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам нужно перестать копаться в себе. Лучше посвятите время мотивации, зарядитесь энергией с помощью любимых увлечений, хобби.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам лучше посвятить время работе. Сегодня не самое лучшее время для романтических отношений.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для романтики. Однако стоит избегать порывистости в отношениях со второй половинкой.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это отличный день для примирения с окружающими. Будьте сегодня добры даже к недоброжелателям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отличный день для покупок. Также эта пятница подходит для обмена валют, пользования банковскими услугами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила находятся в диссонансе, поэтому Водолеям не стоит подвергаться конфликту с окружающими.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отодвиньте любовь на второй план. Сегодня Рыбам будет полезно загрузить себя работой, чтобы не потерять лидерские позиции.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого хищник "наградит" счастьем в последнем зимнем месяце — узнайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!