Если враг непобедим, нужно найти другого врага: свежие анекдоты для вашей улыбки

Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.

Из СМС-переписки: - Ваш ребенок у нас! - Какие ваши требования? - Вы с ума сошли? Забирайте его бесплатно. И побыстрее. Садик скоро закроется.

- Ты где служил? - На подводной лодке. - На подводной лодке? - Да. - А почему тебя внутрь не пустили?

В ресторане, к одинокому мужчине подсаживается женщина, и кокетливо спрашивает: - Не хотите угостить даму крепким напитком? - У нас ничего не получится. Во-первых, я жадный, во-вторых, люблю свою жену, и в-третьих, у меня проблема с простатой.

- Санек, что случилось? - Меня из института выгнали, пап! - Не плачь! Солдаты не плачут!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.