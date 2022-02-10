Если враг непобедим, нужно найти другого врага: свежие анекдоты для вашей улыбки
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Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.
Из СМС-переписки:
- Ваш ребенок у нас!
- Какие ваши требования?
- Вы с ума сошли? Забирайте его бесплатно. И побыстрее.
Садик скоро закроется.
- Ты где служил?
- На подводной лодке.
- На подводной лодке?
- Да.
- А почему тебя внутрь не пустили?
В ресторане, к одинокому мужчине подсаживается женщина, и кокетливо спрашивает:
- Не хотите угостить даму крепким напитком?
- У нас ничего не получится. Во-первых, я жадный, во-вторых, люблю свою жену, и в-третьих, у меня проблема с простатой.
- Санек, что случилось?
- Меня из института выгнали, пап!
- Не плачь! Солдаты не плачут!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.