Укр

Если враг непобедим, нужно найти другого врага: свежие анекдоты для вашей улыбки

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
378
Если враг непобедим, нужно найти другого врага: свежие анекдоты для вашей улыбки

Свежая дневная порция самых смешных шуток.

Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.

Из СМС-переписки:

- Ваш ребенок у нас!

- Какие ваши требования?

- Вы с ума сошли? Забирайте его бесплатно. И побыстрее.

Садик скоро закроется.

- Ты где служил?

- На подводной лодке.

- На подводной лодке?

- Да.

- А почему тебя внутрь не пустили?

В ресторане, к одинокому мужчине подсаживается женщина, и кокетливо спрашивает:

- Не хотите угостить даму крепким напитком?

- У нас ничего не получится. Во-первых, я жадный, во-вторых, люблю свою жену, и в-третьих, у меня проблема с простатой.

- Санек, что случилось?

- Меня из института выгнали, пап!

- Не плачь! Солдаты не плачут!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #Веселые анекдоты