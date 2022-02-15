Гороскоп на 15 лютого: Близнюкам не варто сперечатися з коханими, а Левам — сидіти у чотирьох стінах
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Ідеальний день для піших прогулянок, зміни обстановки та експериментів
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні Овнам краще обмежити фінансові витрати. Відпочити морально допоможе легка прогулянка на свіжому повітрі.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельцям цього дня доведеться пустити у хід усі свої таланти та досвід. Сьогодні сприятливий день для розв'язання юридичних проблем.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Якщо кохана людина захоче залишитися на самоті, не сперечайтеся з нею. Самотнім Близнюкам не варто ховати свою чарівність.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сприятливий день для відпочинку, розслаблення. Давні проблеми сьогодні можна оминути.
Лев (23 липня — 23 серпня)
У Левів буде відмінна можливість вирушити в нове місце, ніж сидіти вдома під замком. Цей день ідеально підходить для зміни обстановки, поїздки у відрядження, піших прогулянок.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цей вівторок підходить для благодійності, волонтерства. Сьогоднішні добрі діяння будуть винагороджені вдвічі.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Перешкод на шляху до бажаної мети не передбачається.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам можна експериментувати, уникаючи надмірного ризику. Також постарайтеся бути сьогодні пунктуальнішими.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям варто звернути увагу на другу половинку. Можливо, настав час для серйозної розмови.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Астрологи радять Козерогам мати план "Б". Якщо щось піде не так, засмучуватися не варто. Нічні світила допоможуть вибратися з будь-якої проблемної ситуації.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Інтуїція у Водоліїв сьогодні буде загострена як ніколи. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і не зраджуйте своїм принципам.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Рибам сьогодні треба уникати любовних трикутників. Є можливість бути ошуканими несумлінними людьми.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Для кого найкоротший місяць у 2022 році буде щасливим – дізнайтесь у нашому матеріалі.
Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
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