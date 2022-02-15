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Гороскоп на 15 лютого: Близнюкам не варто сперечатися з коханими, а Левам — сидіти у чотирьох стінах

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 15 лютого 2022 року
Гороскоп на 15 лютого 2022 року

Ідеальний день для піших прогулянок, зміни обстановки та експериментів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам краще обмежити фінансові витрати. Відпочити морально допоможе легка прогулянка на свіжому повітрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям цього дня доведеться пустити у хід усі свої таланти та досвід. Сьогодні сприятливий день для розв'язання юридичних проблем.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо кохана людина захоче залишитися на самоті, не сперечайтеся з нею. Самотнім Близнюкам не варто ховати свою чарівність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для відпочинку, розслаблення. Давні проблеми сьогодні можна оминути.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У Левів буде відмінна можливість вирушити в нове місце, ніж сидіти вдома під замком. Цей день ідеально підходить для зміни обстановки, поїздки у відрядження, піших прогулянок.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей вівторок підходить для благодійності, волонтерства. Сьогоднішні добрі діяння будуть винагороджені вдвічі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Перешкод на шляху до бажаної мети не передбачається.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам можна експериментувати, уникаючи надмірного ризику. Також постарайтеся бути сьогодні пунктуальнішими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям варто звернути увагу на другу половинку. Можливо, настав час для серйозної розмови.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять Козерогам мати план "Б". Якщо щось піде не так, засмучуватися не варто. Нічні світила допоможуть вибратися з будь-якої проблемної ситуації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Інтуїція у Водоліїв сьогодні буде загострена як ніколи. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і не зраджуйте своїм принципам.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні треба уникати любовних трикутників. Є можливість бути ошуканими несумлінними людьми.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Для кого найкоротший місяць у 2022 році буде щасливим – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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