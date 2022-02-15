Гороскоп на 15 лютого: Близнюкам не варто сперечатися з коханими, а Левам — сидіти у чотирьох стінах

Ідеальний день для піших прогулянок, зміни обстановки та експериментів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам краще обмежити фінансові витрати. Відпочити морально допоможе легка прогулянка на свіжому повітрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям цього дня доведеться пустити у хід усі свої таланти та досвід. Сьогодні сприятливий день для розв'язання юридичних проблем.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо кохана людина захоче залишитися на самоті, не сперечайтеся з нею. Самотнім Близнюкам не варто ховати свою чарівність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для відпочинку, розслаблення. Давні проблеми сьогодні можна оминути.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У Левів буде відмінна можливість вирушити в нове місце, ніж сидіти вдома під замком. Цей день ідеально підходить для зміни обстановки, поїздки у відрядження, піших прогулянок.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей вівторок підходить для благодійності, волонтерства. Сьогоднішні добрі діяння будуть винагороджені вдвічі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Перешкод на шляху до бажаної мети не передбачається.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам можна експериментувати, уникаючи надмірного ризику. Також постарайтеся бути сьогодні пунктуальнішими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям варто звернути увагу на другу половинку. Можливо, настав час для серйозної розмови.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять Козерогам мати план "Б". Якщо щось піде не так, засмучуватися не варто. Нічні світила допоможуть вибратися з будь-якої проблемної ситуації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Інтуїція у Водоліїв сьогодні буде загострена як ніколи. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і не зраджуйте своїм принципам.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні треба уникати любовних трикутників. Є можливість бути ошуканими несумлінними людьми.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Для кого найкоротший місяць у 2022 році буде щасливим – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!