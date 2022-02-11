Якщо вам у голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо: смішні анекдоти для вашого настрою
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!
Приходить мужик в морг, там три трупи і всі посміхаються. Мужик запитує:
- Чого це вони посміхаються?
- Та цей в казино спочатку програв увесь свій достаток, потім знайшов фішку і виграв мільйон, серце не витримало – від щастя помер.
Другий 20 років вмовляв дружину змінити позу, коли погодилася – помер в екстазі.
- А третій?
- Цього блискавкою вбило.
- А чого посміхається?
- Так думав фотографують.
У сільській хаті вночі лунає стук у вікно.
- Дрова потрібні?
- Ні.
Вранці прокидаються — дров немає.
Батько шле синові телеграму:
- Як пройшов іспит? Доповідай негайно.
- Іспит пройшов блискуче, професори в захваті, просять повторити восени.
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