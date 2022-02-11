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Якщо вам у голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо: смішні анекдоти для вашого настрою

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Якщо вам у голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо: смішні анекдоти для вашого настрою

Нехай ваш день буде наповнений позитивом із нашими анекдотами.

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою!

Приходить мужик в морг, там три трупи і всі посміхаються. Мужик запитує:

- Чого це вони посміхаються?

- Та цей в казино спочатку програв увесь свій достаток, потім знайшов фішку і виграв мільйон, серце не витримало – від щастя помер.

Другий 20 років вмовляв дружину змінити позу, коли погодилася – помер в екстазі.

- А третій?

- Цього блискавкою вбило.

- А чого посміхається?

- Так думав фотографують.

У сільській хаті вночі лунає стук у вікно.

- Дрова потрібні?

- Ні.

Вранці прокидаються — дров немає.

Батько шле синові телеграму:

- Як пройшов іспит? Доповідай негайно.

- Іспит пройшов блискуче, професори в захваті, просять повторити восени.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про зиму, вам сюди.

Теги:
#Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти