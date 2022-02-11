Якщо вам у голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо: смішні анекдоти для вашого настрою

Приходить мужик в морг, там три трупи і всі посміхаються. Мужик запитує:

- Чого це вони посміхаються?

- Та цей в казино спочатку програв увесь свій достаток, потім знайшов фішку і виграв мільйон, серце не витримало – від щастя помер.

Другий 20 років вмовляв дружину змінити позу, коли погодилася – помер в екстазі.

- А третій?

- Цього блискавкою вбило.

- А чого посміхається?

- Так думав фотографують.