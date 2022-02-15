Гороскоп на 15 февраля: Близнецам не стоит спорить с любимыми, а Львам - сидеть в четырех стенах

Идеальный день для пеших прогулок, смены обстановки и экспериментов

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам лучше ограничить финансовые траты. Отдохнуть морально поможет легкая прогулка на свежем воздухе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам в этот день придется пустить в ход все свои таланты и опыт. Сегодня благоприятный день для решения юридических проблем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если любимый человек захочет остаться в уединении, не спорьте с ним. Одиноким Близнецам не стоит прятать свое обаяние.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день для отдыха, расслабления. Давние проблемы сегодня можно обойти.

Лев (23 июля — 23 августа)

У Львов будет отличная возможность отправиться в новое место, нежели сидеть дома взаперти. Этот день идеально подходит для смены обстановки, поездки в командировку, пеших прогулок.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот вторник подходит для благотворительности, волонтерства. Сегодняшние добрые деяния будут вознаграждены вдвое.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Препятствий на пути к достижению желаемой цели не предвидеться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам можно экспериментировать, избегая чрезмерного риска. Также постарайтесь быть сегодня пунктуальнее.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам стоит обратить внимание на свою вторую половинку. Возможно, пришло время для серьезного разговора.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют Козерогам иметь план "Б". Если что-то пойдет не так, расстраиваться не стоит. Ночные светила помогут выбраться из любой проблемной ситуации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Интуиция у Водолеев сегодня будет обострена как никогда. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не предавайте свои принципы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня нужно избегать любовных треугольников. Есть вероятность быть обманутыми недобросовестными людьми.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Для кого самый короткий месяц в 2022 году будет счастливым — узнайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!