Гороскоп на 15 февраля: Близнецам не стоит спорить с любимыми, а Львам - сидеть в четырех стенах
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Идеальный день для пеших прогулок, смены обстановки и экспериментов
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня Овнам лучше ограничить финансовые траты. Отдохнуть морально поможет легкая прогулка на свежем воздухе.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам в этот день придется пустить в ход все свои таланты и опыт. Сегодня благоприятный день для решения юридических проблем.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Если любимый человек захочет остаться в уединении, не спорьте с ним. Одиноким Близнецам не стоит прятать свое обаяние.
Рак (22 июня — 22 июля)
Благоприятный день для отдыха, расслабления. Давние проблемы сегодня можно обойти.
Лев (23 июля — 23 августа)
У Львов будет отличная возможность отправиться в новое место, нежели сидеть дома взаперти. Этот день идеально подходит для смены обстановки, поездки в командировку, пеших прогулок.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Этот вторник подходит для благотворительности, волонтерства. Сегодняшние добрые деяния будут вознаграждены вдвое.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Препятствий на пути к достижению желаемой цели не предвидеться.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам можно экспериментировать, избегая чрезмерного риска. Также постарайтесь быть сегодня пунктуальнее.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам стоит обратить внимание на свою вторую половинку. Возможно, пришло время для серьезного разговора.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Астрологи советуют Козерогам иметь план "Б". Если что-то пойдет не так, расстраиваться не стоит. Ночные светила помогут выбраться из любой проблемной ситуации.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Интуиция у Водолеев сегодня будет обострена как никогда. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не предавайте свои принципы.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам сегодня нужно избегать любовных треугольников. Есть вероятность быть обманутыми недобросовестными людьми.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Для кого самый короткий месяц в 2022 году будет счастливым — узнайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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