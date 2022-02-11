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Если вам в голову лезет всякий бред, значит у него там гнездо: смешные анекдоты для вашего настроения

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Если вам в голову лезет всякий бред, значит у него там гнездо: смешные анекдоты для вашего настроения

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами.

Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!

Олигарх жене:

- Номер карты моей банковской знаешь?

- Да.

- Вот туда и проси прощенья!

Выступает кандидат в депутаты:

— Наша партия - это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне!

Голос из толпы:

— Крепостное право, что ли?

— Вот мы поженимся, я буду готовить и убирать. А ты что будешь делать?

— Я буду есть мясо и пить пиво.

— А из полезного?

— А из полезного — овощи.

-Сынок, у вас в садике, уже топят?

-Нет, пап, пока только в угол ставят.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про зиму, вам сюда.

Теги:
#Юмор #Анекдоты #Смешные анекдоты