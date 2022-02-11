Если вам в голову лезет всякий бред, значит у него там гнездо: смешные анекдоты для вашего настроения
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Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!
Олигарх жене:
- Номер карты моей банковской знаешь?
- Да.
- Вот туда и проси прощенья!
Выступает кандидат в депутаты:
— Наша партия - это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне!
Голос из толпы:
— Крепостное право, что ли?
— Вот мы поженимся, я буду готовить и убирать. А ты что будешь делать?
— Я буду есть мясо и пить пиво.
— А из полезного?
— А из полезного — овощи.
-Сынок, у вас в садике, уже топят?
-Нет, пап, пока только в угол ставят.
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