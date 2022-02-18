Гороскоп на 18 лютого: Стрільцям варто бути обережнішими з новими знайомими, а Рибам настав час відпочити

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Настрій протягом дня буде мінливим, і вам буде важко зосередитися на чомусь одному, тому по можливості відкладіть відповідальні починання і ухилиться від прямої зустрічі з начальником.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям корисно відстежувати ситуацію у себе за спиною та бути в курсі чужих маневрів. Важливо зрозуміти логіку супротивника та мати нетрадиційний шлях до відступу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій і тримайтеся якомога далі від людей, які виводять вас із себе. Можете влаштувати вихідний та присвятити час відпочинку на природі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки, сьогодні у вас відкриється "друге дихання" — здаватиметься, що ви можете впоратися з будь-якими проблемами. Це здорово, але зірки радять бути пильними.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Львів сьогодні має гарне поле для активності, вдасться зробити ще один крок у бажаному напрямку. Проте ретельно розраховуйте свої фізичні сили та тверезо оцінювати межі особистих фінансових можливостей.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дів чекає приємний, але не дуже результативний день. Багатьом Дівам заважатиме їхня незібраність, нестача дисципліни, серйозності, концентрації та терпіння.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ранок подарує Терезам свободу контактів і переміщень, а ось друга половина дня обіцяє затримки, заборони та перешкоди. Можливо, доведеться повернутися додому з поїздки, перервати розмову чи залишити якийсь захід. Можуть ув’язати побутові обставини.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День підходить для інтелектуальної діяльності. Сьогодні ви легко засвоїте будь-яку інформацію та зможете пишатися своїми успіхами. Але ввечері бажано забути про всі справи та відпочити.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будьте обережні, спілкуючись із новими знайомими протилежної статі – сьогодні ви схильні ідеалізувати людей і не помічати їхні недоліки. Вечірня доба підходить для роботи по дому.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Гарний день для спілкування, флірту, розваг та легкого ризику, але у всьому потрібна поміркованість. Краще утриматися від великих угод та вкладень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У вас з’явиться можливість покращити ситуацію у професійній сфері та налагодити стосунки з близькими людьми. Головне, не нудьгувати через дрібниці.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні все відбудеться так, як ви запланували. І не забувайте про відпочинок – будь-які справи можна відкласти на другий день.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого набув чинності Чорний Водяний Тигр. Для кого найкоротший місяць у 2022 році буде щасливим – дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!