Гороскоп на 18 февраля: Стрельцам стоит быть осторожнее с новыми знакомыми, а Рыбам пора отдохнуть

Астрологический прогноз на эту пятницу.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Настроение в течение дня будет меняющимся, и вам будет трудно полностью сосредоточиться на чем-нибудь одном, поэтому по возможности отложите ответственные начинания и уклонитесь от прямой встречи с начальником.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам полезно отслеживать ситуацию у себя за спиной и быть в курсе чужих маневров. Важно понять логику противника и иметь нетрадиционный путь к отступлению.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и держитесь подальше от людей, которые выводят вас из себя. Можете устроить выходной и посвятить время отдыху на природе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, сегодня у вас откроется "второе дыхание" — будет казаться, что вы можете справиться с любыми проблемами. Это здорово, но звезды советуют быть бдительными.

Лев (23 июля — 23 августа)

У Львов сегодня хорошее поле для активности, удастся сделать еще один шаг в желаемом направлении. Однако тщательно рассчитывайте свои физические силы и трезво оценивать границы личных финансовых возможностей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Дев ждет приятный, но не очень результативный день. Многим Девам будет мешать их несобранность, недостаток дисциплины, серьезности, концентрации и терпения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Утро подарит Весам свободу контактов и перемещений, а вот вторая половина дня обещает задержки, запреты и препятствия. Возможно, придется вернуться домой из поездки, прервать беседу или покинуть какое-то мероприятие. Могут увязать бытовые обстоятельства.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День подходит для интеллектуальной деятельности. Сегодня вы легко усвоите любую информацию и сможете гордиться своими успехами. Но вечером желательно забыть обо всех делах, и отдохнуть.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте осторожны, общаясь с новыми знакомыми противоположного пола — сегодня вы склонны идеализировать людей и не замечать их недостатков. Вечернее время суток подходит для работы по дому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хороший день для общения, флирта, развлечений и легкого риска, но во всем нужна умеренность. Лучше воздержаться от больших сделок и вложений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У вас появится возможность улучшить ситуацию в профессиональной сфере и наладить отношения с близкими людьми. Главное, не хандрить по пустякам.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня все пройдет так, как вы запланировали. И не забывайте об отдыхе — любые дела можно отложить на другой день.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Для кого самый короткий месяц в 2022 году будет счастливым — узнайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!