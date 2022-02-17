90% людей симулируют эволюцию: смешные анекдоты для вашего настроения
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот четверг. "Телеграф" подготовил свежую порцию веселых анекдотов, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
— Алло, это психиатрическая больница?
— Да.
— У меня угнали машину, помогите найти вора.
— Это не к нам, звоните в милицию.
— Понимаете, угнали Запорожец 86 года выпуска.
Я думал, что ежедневные тренировки в 6 утра сделают из меня жаворонка.
Щас.
Они сделали из меня хмурую, сонную и уставшую сову.
В честь 14 февраля я заказал нам с любимой столик. Думаю, мы отлично проведём время, собирая его.
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.
Женщина меряет платье с глубоким вырезом. Наклоняется чуть вперед и спрашивает рядом стоящего мужчину:
— Как вы думаете, декольте не очень глубокое?
— Хм… У вас волосы на груди есть?
— Нет конечно!
— Значит, глубокое…
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