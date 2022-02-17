90% людей симулируют эволюцию: смешные анекдоты для вашего настроения

Эта порция веселых шуток поднимет вам настроение на целый день.

Поднимите себе и своим близким настроение в этот четверг. "Телеграф" подготовил свежую порцию веселых анекдотов, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

— Алло, это психиатрическая больница? — Да. — У меня угнали машину, помогите найти вора. — Это не к нам, звоните в милицию. — Понимаете, угнали Запорожец 86 года выпуска.

Я думал, что ежедневные тренировки в 6 утра сделают из меня жаворонка. Щас. Они сделали из меня хмурую, сонную и уставшую сову.

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В честь 14 февраля я заказал нам с любимой столик. Думаю, мы отлично проведём время, собирая его.

Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу.

Женщина меряет платье с глубоким вырезом. Наклоняется чуть вперед и спрашивает рядом стоящего мужчину: — Как вы думаете, декольте не очень глубокое? — Хм… У вас волосы на груди есть? — Нет конечно! — Значит, глубокое…

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