90% людей симулюють еволюцію: смішні анекдоти для вашого настрою

Ця порція веселих жартів підніме настрій на цілий день.

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього четверга. "Телеграф" підготував свіжу порцію веселих анекдотів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.

- Алло, це психіатрична лікарня? - Так. - У мене викрали машину, допоможіть знайти злодія. — Це не до нас, дзвоніть у міліцію. — Розумієте, викрали Запорожець 86 років випуску.

Я думав, що щоденні тренування о 6-й ранку зроблять з мене жайворонка. Ага. Вони зробили з мене похмуру, сонну і стомлену сову.

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На честь 14 лютого я замовив нам із коханою столик. Думаю, ми чудово проведемо час, збираючи його.

Три яблука змінили наш світ: першим спокусили Єву, друге розбудило Ньютона, а третє потрапило на очі Стіву Джобсу.

Жінка міряє сукню з глибоким вирізом. Нахиляється трохи вперед і питає чоловіка, що стоїть поруч: — Як ви вважаєте, декольте не дуже глибоке? — Хм… У вас є волосся на грудях? - Ні звичайно! — Значить, глибоке…

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