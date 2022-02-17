90% людей симулюють еволюцію: смішні анекдоти для вашого настрою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 207
Підніміть собі та своїм близьким настрій цього четверга. "Телеграф" підготував свіжу порцію веселих анекдотів, які зроблять ваше проведення часу на нашому сайті незабутнім.
- Алло, це психіатрична лікарня?
- Так.
- У мене викрали машину, допоможіть знайти злодія.
— Це не до нас, дзвоніть у міліцію.
— Розумієте, викрали Запорожець 86 років випуску.
Я думав, що щоденні тренування о 6-й ранку зроблять з мене жайворонка.
Ага.
Вони зробили з мене похмуру, сонну і стомлену сову.
На честь 14 лютого я замовив нам із коханою столик. Думаю, ми чудово проведемо час, збираючи його.
Три яблука змінили наш світ: першим спокусили Єву, друге розбудило Ньютона, а третє потрапило на очі Стіву Джобсу.
Жінка міряє сукню з глибоким вирізом. Нахиляється трохи вперед і питає чоловіка, що стоїть поруч:
— Як ви вважаєте, декольте не дуже глибоке?
— Хм… У вас є волосся на грудях?
- Ні звичайно!
— Значить, глибоке…
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пожежників, вам сюди.