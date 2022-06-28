Гороскоп на 28 червня: Близнюкам не можна чекати з моря погоди, а Стрільцям — проявляти агресію

Цей вівторок підходить для продуктивної роботи та підписання юридичних документів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Енергійний та плідний день, який підходить для розширення контактів та засвоєння нової інформації. Особливо сприятлива робота з документами, консультування людей, продажі. Головне – діяти впевнено, тоді за першим успіхом відкриються й нові перспективи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні добре працювати на самоті, наприклад, із фінансовими документами. Намагайтеся не змінювати плани в останню секунду. Цього вівторка астрологи рекомендують слідувати розкладу і не ризикувати. Сприятливо купувати книги, які несуть лише корисну інформацію. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не чекайте сьогодні з моря погоди. Подолати будь-які труднощі у будь-яких сферах допоможуть активність та ініціативність. Гарний день для спілкування. Астрологи попереджають: агресивність не зіграє на руку. Вдалими будуть різні подорожі. День ідеально підходить для романтики.

Рак (22 червня — 22 липня)

День ідеально підходить для розв'язання юридичних проблем. Корисно вирішувати питання, пов’язані із майном. Добре займатись сьогодні і літературною працею, навчанням. День підходить для поїздок та відряджень. Сьогодні найкраща саме індивідуальна робота.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей вівторок ідеально підходить для розвитку та зміцнення відносин, а також для нового серйозного кроку. Леви сьогодні промовисті і наведуть багато доводів, щоб достукатися до потрібної людини. Людям, які ще не мають пару, варто поглянути на знайомих протилежної статі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Фортуна посміхнеться сьогодні Дівам дисциплінованим, стійким та обережним. Вдалий день для роботи, відстоювання своїх ідей на роботі, підписання документів. Сьогодні не можна піддаватися спокусам. У другій половині дня бажано зателефонувати близьким людям.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні можливостями потрібно скористатися швидше. А якщо ні, то з горизонту зникнуть потрібні люди. Гарний час, щоб вирушити в дорогу, або зайнятися навчанням. Астрологи не радять відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Є шанс отримати кілька слушних порад.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зовнішні зміни сьогодні змусять Скорпіонів змінити свою думку. Ви можете різко змінити сферу діяльності чи закінчити відносини з партнером. Самотнім людям зустрінеться кохання. Життєві зміни викликатимуть сильні емоції. Сімейним представникам не можна кривдити другу половинку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила не в найкращому розташуванні. Необхідно сьогодні уникати зневіри, агресії та бездіяльності. Якщо цього вівторка ви з кимось познайомитеся, розглядайте людину як співрозмовника — цікава вона чи ні. День сприятиме тому, щоб знайти нове захоплення. Зазначимо, що у липні у Стрільців з’явиться шанс вдало провернути великі покупки.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

На роботі Козорогу доведеться багато працювати із документами. Можливі події, які доведеться пережити вперше, тож будьте готові до нових поворотів долі. Будь-яке спілкування має бути корисним. Варто уникати простої балаканини. Говоріть навколишнім лише приємні речі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Чудовий день для творчої роботи. Астрологи зазначають, що у спокійній атмосфері буде набагато простіше розробляти нові плани та ідеї. Хороший день для підписання документів. Не варто відмовляти людям у проханні. Ваша доброта повернеться до вас у подвійному розмірі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Особливо вдаватиметься робота з близькими людьми. Великий успіх чекає цілеспрямованих та націлених на якісний результат Риб. Сьогодні справи можуть йти швидше, ніж зазвичай. У другій половині дня можете чекати на цікаву звістку. Після роботи не зайвим буде влаштувати побачення. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.