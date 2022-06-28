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Гороскоп на 28 червня: Близнюкам не можна чекати з моря погоди, а Стрільцям — проявляти агресію

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 28 червня 2022 року
Гороскоп на 28 червня 2022 року

Цей вівторок підходить для продуктивної роботи та підписання юридичних документів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Енергійний та плідний день, який підходить для розширення контактів та засвоєння нової інформації. Особливо сприятлива робота з документами, консультування людей, продажі. Головне – діяти впевнено, тоді за першим успіхом відкриються й нові перспективи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні добре працювати на самоті, наприклад, із фінансовими документами. Намагайтеся не змінювати плани в останню секунду. Цього вівторка астрологи рекомендують слідувати розкладу і не ризикувати. Сприятливо купувати книги, які несуть лише корисну інформацію. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не чекайте сьогодні з моря погоди. Подолати будь-які труднощі у будь-яких сферах допоможуть активність та ініціативність. Гарний день для спілкування. Астрологи попереджають: агресивність не зіграє на руку. Вдалими будуть різні подорожі. День ідеально підходить для романтики.

Рак (22 червня — 22 липня)

День ідеально підходить для розв'язання юридичних проблем. Корисно вирішувати питання, пов’язані із майном. Добре займатись сьогодні і літературною працею, навчанням. День підходить для поїздок та відряджень. Сьогодні найкраща саме індивідуальна робота.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей вівторок ідеально підходить для розвитку та зміцнення відносин, а також для нового серйозного кроку. Леви сьогодні промовисті і наведуть багато доводів, щоб достукатися до потрібної людини. Людям, які ще не мають пару, варто поглянути на знайомих протилежної статі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Фортуна посміхнеться сьогодні Дівам дисциплінованим, стійким та обережним. Вдалий день для роботи, відстоювання своїх ідей на роботі, підписання документів. Сьогодні не можна піддаватися спокусам. У другій половині дня бажано зателефонувати близьким людям.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні можливостями потрібно скористатися швидше. А якщо ні, то з горизонту зникнуть потрібні люди. Гарний час, щоб вирушити в дорогу, або зайнятися навчанням. Астрологи не радять відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Є шанс отримати кілька слушних порад.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Зовнішні зміни сьогодні змусять Скорпіонів змінити свою думку. Ви можете різко змінити сферу діяльності чи закінчити відносини з партнером. Самотнім людям зустрінеться кохання. Життєві зміни викликатимуть сильні емоції. Сімейним представникам не можна кривдити другу половинку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила не в найкращому розташуванні. Необхідно сьогодні уникати зневіри, агресії та бездіяльності. Якщо цього вівторка ви з кимось познайомитеся, розглядайте людину як співрозмовника — цікава вона чи ні. День сприятиме тому, щоб знайти нове захоплення. Зазначимо, що у липні у Стрільців з’явиться шанс вдало провернути великі покупки.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

На роботі Козорогу доведеться багато працювати із документами. Можливі події, які доведеться пережити вперше, тож будьте готові до нових поворотів долі. Будь-яке спілкування має бути корисним. Варто уникати простої балаканини. Говоріть навколишнім лише приємні речі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Чудовий день для творчої роботи. Астрологи зазначають, що у спокійній атмосфері буде набагато простіше розробляти нові плани та ідеї. Хороший день для підписання документів. Не варто відмовляти людям у проханні. Ваша доброта повернеться до вас у подвійному розмірі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Особливо вдаватиметься робота з близькими людьми. Великий успіх чекає цілеспрямованих та націлених на якісний результат Риб. Сьогодні справи можуть йти швидше, ніж зазвичай. У другій половині дня можете чекати на цікаву звістку. Після роботи не зайвим буде влаштувати побачення. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.

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