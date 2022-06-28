Гороскоп на 28 июня: Близнецам нельзя ждать у моря погоды, а Стрельцам - проявлять агрессию

Этот вторник подходит для продуктивной работы и подписаний юридических документов

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Энергичный и плодотворный день, который подходит для расширения контактов и усвоения новой информации. Особенно благоприятна работа с документами, консультирование людей, продажи. Главное — действовать уверенно, тогда за первым успехом откроются и новые перспективы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня хорошо работать в одиночестве, например, с финансовыми документами. Старайтесь не менять планы в последнюю секунду. В этот вторник астрологи рекомендуют следовать расписанию и не рисковать. Благоприятно покупать книги, которую несут только полезную информацию. Добавим, что в июле у одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не ждите сегодня у моря погоды. Преодолеть любые трудности в любых сферах помогут активность и инициативность. Хороший день для общения. Астрологи предупреждают: агрессивность не сыграет вам на руку. Удачными будут различные поездки. День идеально подходит для романтики.

Рак (22 июня — 22 июля)

День идеально подходит для решения юридических проблем. Полезно решать вопросы, связанные с имуществом. Хорошо заниматься сегодня и литературным трудом, учебой. День подходит для поездок и командировок. Сегодня предпочтительна именно индивидуальная работа.

Лев (23 июля — 23 августа)

Этот вторник идеально подходит для развития и укрепления отношений, а также для нового серьезного шага. Львы сегодня красноречивы и приведут много доводов, чтобы достучаться до нужного человека. Людям, у которых еще нет пары, стоит взглянуть на знакомых противоположного пола.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Фортуна улыбнется сегодня Девам дисциплинированным, стойким и осторожным. Удачный день для работы, отстаивания своих идей на работе, подписания важных документов. Сегодня нельзя поддаваться искушениям. Во второй половине дня желательно позвонить близким людям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня возможностями нужно пользоваться быстрее. В противном случае с горизонта исчезнут нужные люди. Хорошее время, чтобы отправиться в путь, или заняться обучением. Астрологи не советуют откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Есть шанс получить несколько дельных советов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Внешние перемены сегодня заставят Скорпионов изменить свою точку зрения. Вы можете резко поменять сферу деятельности или закончить отношения с партнером. Одиноким людям встретится любовь. Жизненные изменения будут вызывать сильные эмоции. Семейным представителям нельзя обижать вторую половинку.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила не в лучшем расположении. Необходимо сегодня избегать уныния, агрессии и бездействия. Если в этот вторник вы с кем-то познакомитесь, рассматривайте человека как собеседника — интересный он или нет. День будет способствовать тому, чтобы найти новое увлечение. Отметим, что в июле у Стрельцов появится шанс удачно провернуть крупные покупки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На работе Козерогу придется много работать с документами. Возможны события, которые придется пережить впервые, так что будьте готовы к новым поворотам судьбы. Любое общение должно быть полезным. Стоит избегать простой болтовни. Говорите окружающим только приятные вещи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Отличный день для творческой работы. Астрологи отмечают, что в спокойной атмосфере будет намного проще разрабатывать новые планы и идеи. Хороший день для подписания документов. Не стоит отказывать людям в просьбе. Ваша доброта вернется к вам в двойном размере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Особо удаваться будет работа с близкими людьми. Большой успех ждет целеустремленных и нацеленных на качественный результат Рыб. Сегодня дела могут идти быстрее чем обычно. Во второй половине дня можете ждать интересное известие. После работы не лишним будет устроить свидание. Отметим, что Рыбы в конце июня получат "дозу" упреков от своей второй половинки.