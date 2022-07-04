Гороскоп на 4 липня: Левам доведеться ризикувати, а Терезам — уникати сімейних драм

Астрологи зазначають, що цього понеділка необхідно уникати конфліктів та слухати інтуїцію

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни сьогодні почнуть втілювати план, розроблений давно. Будьте послідовні у своїх рішеннях, щоб проєкт був виконаний на всі 100%. Зберігайте обережність, тому що нічні світила цього понеділка в сильному дисонансі з планетами. Вечір підходить для романтики. Додамо, що у липні життя Овнів може змінитися кардинально.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У фінансових справах на перший план вийде економія. Ви позбавите себе повсякденного стресу, якщо викинете зі свого життя зайве. Те саме стосується й особистого життя. Настав час прощатися з тими людьми, які вам більше нічого запропонувати не можуть. Увечері ви зможете знайти собі гарну компанію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Перш ніж зайнятися чимось новим сьогодні, Близнюкам необхідно проаналізувати свої шанси на перемогу та кроки, які хочете робити. День готує багато змін, які можуть застати зненацька. Варто прийняти пораду близьких людей, особливо якщо вони знають, що ви пережили останнім часом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Слухайте внутрішній голос — він підкаже, якими будуть головні тенденції цього понеділка. Необхідно триматися якомога далі від будь-яких ризиків. Виберіть безпечний "маршрут" та тримайтеся подалі від конфліктів. Можна скористатися своїм талісманом на удачу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Деколи доведеться діяти рішуче і певною мірою йти на ризик. Тому треба братися за нові починання і важливі справи. Це хороший день, щоб вирішити безліч проблем, що виникли останнім часом у сім’ї. Скористайтеся цим шансом. До речі, Леви вважаються одними із найжорстокіших знаків Зодіаку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи рекомендують уникати поспішних рішень, оскільки це може стати початком затяжних проблем. Можуть вийти назовні дитячі фобії. Постарайтеся уникнути цих думок. Сьогодні краще більше відпочивати, думати про хороше та займатися звичними справами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Існує ймовірність того, що родичі, які переживають життєву драму, вимагатимуть уваги. Варто пам’ятати, що у будь-якому конфлікті слід зберігати нейтралітет. Є сенс звернути увагу на свій емоційний стан. Бережіть свої нерви.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні з’явиться чудова можливість набути гармонії. Намагайтеся більше взаємодіяти з мистецтвом. У такі дні Діви повинні забути про такі почуття, як заздрість та гордість. Час навчитися насолоджуватися не лише своїми успіхами, а й досягненнями близьких людей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні можуть порушити свій емоційний баланс через незначну подію. Не виключені цього понеділка суперечки та скандали в сім’ї. Астрологи радять звернути увагу на приємні речі та "сховати" свою дратівливість. Звертайте увагу на те, що ви їсте — настав час задуматися про своє здоров’я.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Це ідеальний час для пошуку другої половинки. Сімейним Козерогам варто присвятити день коханій людині. Плани людей цього знаку Зодіаку можуть змінитися кілька разів. Зірки та планети рекомендують захищати свої інтереси у будь-якій сфері. Вечір обіцяє пройти гладко.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водолії ризикують не виконати обіцянку, дану близькій людині. Це може коштувати вам дуже дорого. У такі дні, як цей понеділок, краще не сперечатися з партнерами з бізнесу та керівництвом. Від цього залежить ваш статус та майбутнє на роботі. Будьте добродушнішими до навколишніх. Зазначимо, що у липні Водолії можуть розчаруватися у своїй роботі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня нічні світила можуть зробити Риб більш імпульсивними та агресивними. Доведеться натрапити на критику на свою адресу. У відповідь постарайтеся не реагувати негативно. Тим, хто шукає справжнє кохання, може пощастити, тому краще звернути свою увагу на налагодження особистого життя.